Unele vedete din România au ales să devină părinți adoptivi, oferind o șansă reală unor copii fără familie. Iată lista acestora.

De ce unele vedete din România au ales discreția în privința adopției

Paula Seling a păstrat secretul adopției fiicei sale, Elena, timp de mulți ani, deoarece a dorit să îi ofere o copilărie normală.Artista a explicat că a ales tăcerea pentru a o proteja pe micuță de discuțiile din comunitate până când aceasta a fost destul de matură.

„Am preferat să nu comunicăm această bucurie până când Elena nu va fi suficient de matură să înțeleagă ce i se întâmplă și să fie puternică”, a declarat Paula Seling pentru .

La rândul său, Teo Trandafir are o legătură profundă cu Maia, pe care a adoptat-o imediat după naștere. Prezentatoarea a simțit o conexiune instantanee când a aflat despre mama biologică a Maiei, considerând că fiica sa a ales-o „din cer” pentru a-i fi mamă.

Cum au ales Dana Nălbaru și Daciana Sârbu copiii „greu adoptabili”

Atât familia Dana Nălbaru, cât și soții au decis să caute copii pe listele celor pe care, de multe ori, nu îi dorește nimeni. Dana Nălbaru a adoptat-o pe Roxana India în 2017, dorind să schimbe real destinul unui suflet.

În mod similar, Daciana Sârbu a ales-o pe Maria, o fetiță de 5 ani care trecuse deja printr-o adopție eșuată.

„Noi am ales să ne ducem la lista copiilor greu adoptabili şi să găsim o fetiţă pe care nu o vrea nimeni”, a povestit Dana Nălbaru despre procesul lor de familie.

Care este povestea lui Horia Brenciu și a Elenei Cârstea

Horia Brenciu a intervenit în viața unui copil încă dinainte ca acesta să se nască. Artistul și soția sa, Alice, au convins o tânără care era între-o situație dificilă să nu renunțe la sarcină. Aceștia au decis să-i acorde sprijinul pentru a-l adopta ulterior pe micul Toma.

„Am auzit de o tânără care vrea să avorteze… Am zis: ‘Nu-l avortează, îl vrem noi!’”, a declarat Horia Brenciu.

Elena Cârstea, pe de altă parte, a adoptat două fete, Sanda și Adriana, la finalul anilor ’90. Decizia ei a fost dictată de motive medicale, artista explicând sincer că nu a vrut să riște o sarcină din cauza problemelor de sănătate.

Cum au ales unele vedete din România să susțină vocația copiilor lor

Fiul Oanei Sârbu, Alexandru, urmează acum un liceu de muzică, moștenind pasiunea mamei sale pentru artă.

„Mami nu e cu nimic mai presus ca el decât prin experiențele acumulate. Și încerc să fiu o mamă-prietenă”, a mărturisit Oana Sârbu despre relația cu fiul ei.

În Statele Unite, fetele Elenei Cârstea au ales cariere neașteptate pentru niște fete de artiști: ambele s-au îndreptat către armată și Garda Națională.