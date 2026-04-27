B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Reacția USR Tineret după ce PSD și AUR s-au înțeles să dea jos Guvernul: „După atâția ani am aflat. Ei sunt ‘Părinte 1’ și ‘Părinte 2’” (FOTO)

Traian Avarvarei
27 apr. 2026, 15:10
Sursa: USR Tineret / Facebook
Cuprins
  1. Partidul ”antisistem” AUR s-a înțeles cu partidul sistem PSD
  2. Care e povestea celebrei fotografii

PSD și AUR au anunțat, luni, că vor depune împreună o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. „După atâția ani am aflat. Ei sunt „Părinte 1” și „Părinte 2”, a reacționat organizația USR Tineret, postând și fotografia cu celebrul sărut dintre sovieticul Leonid Brejnev şi socialistul Eric Honecker.

„După atâția ani am aflat. Ei sunt „Părinte 1” și „Părinte 2”. Întotdeauna împreună pentru a ține România în mizerie și pentru a opri reformele.

Azi, PSD a anunțat într-o conferință de presă împreună cu AUR că vor vota moțiunea împotriva lui Bolojan”, a transmis USR Tineret, pe Facebook.

Partidul ”antisistem” AUR s-a înțeles cu partidul sistem PSD

Luni, Marian Neacșu (PSD) și Petrișor Peiu (AUR) au anunțat că partidele lor vor lucra împreună la moțiunea împotriva Guvernului Bolojan. Mai mult, despre ipoteza unui Guvern PSD-AUR, Neacșu a spus că „orice drum începe cu primul pas”.

Asta deși George Simion, liderul AUR, a declarat în repetate rânduri că exclude vreo alianță sau chiar o simplă înțelegere cu PSD.

„George Simion nu bate palma cu PSD. George Simion nu bate palma cu PSD-ul, George Simion nu face alianță cu PSD-ul, George Simion e singurul capabil, suficient de energic, de tânăr, de determinat să termine cu PSD-ul în România”, a spus el în campania pentru alegerile parlamentare.

Iar anul trecut a susținut că „Sorin Grindeanu și acest PSD merită să dispară”, iar despre Marian Neacșu că e „un penal”.

Care e povestea celebrei fotografii

Care e adevărata poveste a fotografiei? Ea datează din octombrie 1979, când liderul sovietic Leonid Brejnev a mers la Berlin, pentru a serba 30 ani de la înfiinţarea Republicii Democrate Germane. Fusese invitat de puterea comunistă a RDG, reprezentată de Eric Honecker.

În timpul festivităților, cei doi s-au sărutat prelung pe gură, de mai multe ori. Gestul e un simbol în cultura politică comunistă – „sărutul frăţesc socialist”. Ulterior, sărutul a fost replicat de Mihail Gorbaciov cu acelaşi Eric Honecker.

Brejnev a murit în 1982, dar Honecker a trăit destul cât să vadă dărâmarea Zidului Berlinului, la 9 noiembrie 1989.

Tags:
Citește și...
