Ce guverne au căzut prin moțiune de cenzură în România. Câți au fost dați jos prin Parlament înaintea lui Ilie Bolojan

Ilie Bolojan nu e nici pe departe singurul premier care ar putea fi demis prin în România. Alte șase moțiuni de cenzură au avut succes și au trecut de Parlament.

Primii doi căzuți: Emil Boc și Mihai Răzvan Ungureanu

Prima moțiune de cenzură a fost adoptată de Parlamentul României în 13 octombrie 2009, împotriva Guvernului condus de Emil Boc. Atunci, moţiunea de cenzură intitulată „11 împotriva României”, iniţiată de PNL şi UDMR şi susţinută de PSD, a primit 254 de voturi pentru şi 176 „împotrivă”.

A doua moţiune de cenzură, adoptată de Parlament a fost cea depusă de Uniunea Social Liberală (PSD şi PNL) în aprilie 2012. Atunci, a fost demis Guvernul condus de Mihai-Răzvan Ungureanu, după doar 78 de zile de la învestire (9 februarie 2012).

PSD l-a dat jos pe Grindeanu. Apoi a căzut și Dăncilă în Parlament

A treia moţiune de cenzură care a trecut de Parlament a dus la căderea Guvernului condus de Sorin Grindeanu, cu voturile propriului partid, PSD.

Cea de-a patra moțiune de cenzură care a trecut de Parlament a dus la căderea Guvernului condus de Viorica Dăncilă. Intitulată „Ca să reconstruim România, Guvernul Dăncilă trebuie demis de urgenţă!”, a fost depusă în Parlament în 1 octombrie 2019.

Documentul a fost semnat de 237 de parlamentari PNL, USR, PMP, PRO România, ALDE, UDMR, minorităţi naţionale, dar şi de foşti parlamentari PSD.

În 10 octombrie 2019, moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă a fost adoptată de Parlament, cu 238 de voturi pentru, în condiţiile în care erau necesare 233 de voturi.

Doi liberali, loviți de PSD în Parlament

A cincea moțiune de cenzură adoptată de Parlamentul României a dus la demiterea Guvernului condus de Ludovic Orban, în 5 februarie 2020. Moţiunea de cenzură, intitulată „Guvernul Orban/PNL – privatizarea democraţiei româneşti” și semnată de 208 parlamentari de la PSD şi UDMR , a trecut cu 261 de voturi „pentru”.

A șasea moțiune de cenzură a fost cea împotriva Guvernului Florin Cîțu, în septembrie 2021. Moțiunea a fost inițiată de PSD și a fost votată cu un scor istoric de 281 de parlamentari, arată o cronologie realizată de