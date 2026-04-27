Zboruri anulate în lanț! Compania aeriană low-cost Transavia, parte din grupul Air France-KLM, a anunțat că va reduce o parte din cursele programate pentru lunile mai și iunie, în contextul creșterii accelerate a costurilor pentru combustibilul de aviație.

Decizia vine pe fondul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu, care au dus la scumpiri fără precedent în industria energetică.

De ce anulează Transavia zboruri în această perioadă

Operatorul aerian a transmis că măsura este determinată de evoluțiile din regiune și impactul direct asupra prețului kerosenului. Într-un comunicat oficial, compania a explicat că, în „contextul geopolitic actual din Orientul Mijlociu și al efectelor asupra prețului combustibilului pentru aviație” a fost obligată să anuleze zboruri, potrivit .

Potrivit presei din Franța, cursele afectate reprezintă sub 2% din totalul programului de operare pentru lunile mai și iunie.

Zboruri anulate în lanț. Ce opțiuni au pasagerii afectați

Transavia dă asigurări că pasagerii nu vor rămâne fără soluții. Cei afectați de anulări vor putea alege între mai multe variante:

voucher pentru o cursă viitoare

rambursare integrală a biletului

reprogramare gratuită

Compania precizează că, în cele mai multe cazuri, noile rezervări vor fi oferite în termen de 24 de ore de la anulare.

Cum afectează conflictul din Orientul Mijlociu prețul combustibilului

Industria aviatică la nivel global resimte puternic efectele escaladării conflictului dintre SUA-Israel și Iran. În doar câteva săptămâni, prețul petrolului a crescut abrupt, de la aproximativ 85-90 de dolari pe baril la valori cuprinse între 150 și 200 de dolari.

Această evoluție pune o presiune uriașă pe operatorii aerieni, în condițiile în care combustibilul reprezintă până la 25% din costurile totale de funcționare.

Zboruri anulate în lanț. Ce alte companii aeriene sunt afectate

Transavia nu este singura companie care ia măsuri drastice. Grupul a anunțat recent anularea a aproximativ 20.000 de zboruri, încercând să limiteze pierderile generate de scumpirea combustibilului.

Situația este una fără precedent în ultimii ani și ridică semne de întrebare asupra sezonului de vară din aviație.

Zboruri anulate în lanț. Ce măsuri pregătește Uniunea Europeană

În acest context complicat, Comisia Europeană a propus un pachet de măsuri pentru a reduce impactul crizei energetice asupra statelor membre. Inițiativa, denumită „AccelerateEU”, urmărește o mai bună distribuție a combustibilului între țări, pentru a preveni apariția unor crize majore de aprovizionare.

Anterior, comisarul european pentru energie avertiza că Europa ar putea traversa o vară extrem de dificilă, chiar și în scenariile optimiste.

Există riscul unei crize majore de combustibil?

Semnalele din industrie sunt îngrijorătoare. Companiile aeriene europene avertizează că rezervele de combustibil s-ar putea epuiza în doar câteva săptămâni. Una dintre principalele cauze este blocarea rutei de aprovizionare prin Strâmtoarea Ormuz, un punct strategic pentru transportul global de petrol.

Dacă situația persistă, efectele ar putea fi resimțite nu doar în aviație, ci și în întreaga economie europeană.