Marius Budăi: Suntem pe ultima sută de metri cu distribuirea cardurilor sociale. Acolo unde am avut sesizări, am intervenit pe loc (VIDEO)

Ministrul Muncii, Marius Budăi, susține că procesul de distribuire a cardurilor sociale este „pe ultima sută de metri”. „Acolo unde am avut sesizări, am intervenit pe loc”, a spus social-democratul, joi, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin.

Marius Budăi, pe B1 TV, despre distribuirea cardurilor sociale

Întrebat ce mesaj concret are pentru pensionarii care susțin că, deși sunt eligibili, nu au primit deocamdată cardurile sociale, ministrul Muncii a afirmat: „Suntem pe ultima sută de metri, să spunem așa, cu distribuirea acestor carduri. Permanent, pe măsură ce săptămânal primeam rapoarte de la Poșta Română cu cardurile distribuite, ulterior noi alimentam cardurile, dar și analizam ceea ce s-a distribuit până în prezent, și reperiam bazele de date cu bazele de date de la ANAF astfel încât să vedem dacă pensionarii, seniorii acestei țări, care se încadrează în această măsură mai realizează și alte venituri”.

„Acolo unde am avut sesizări, am intervenit pe loc. Am descoperit și cazuri în care se realizau și alte venituri în afara veniturilor din pensie, și atunci cetățenii nu se încadrau în această măsură”, a continuat social-democratul.

Întrebat despre ce venituri este vorba, el a adăugat: „Venituri din chirii sau sunt cetățeni care, după vârsta standard de pensionare, mai lucrează fie cu jumătate de normă, fie două ore sau chiar cu normă întreagă, și atunci realizează alte venituri și nu se încadrează aici”.

„După încheierea distribuirii tuturor cardurilor, vom realiza o analiză totală a bazei de date și a ceea ce s-a distribuit și ce mai avem de alimentat, carduri de alimentat, și vedem exact care este situația. Pe parcursul acestei activități, am primit și noi diverse sesizări, le-am verificat. Acolo unde a fost cazul, am remediat situația pe loc”, a mai spus el.

Oficialul a precizat că pensionarii care vor să reclame o situație se pot adresa „caselor teritoriale de pensii, în special în județe, iar în București se pot adresa și caselor de la sectoarele de pensii, Casei Naționale de Pensii și, bineînțeles, la Ministerul Muncii”.