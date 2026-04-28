Agricultura românească, în cea mai gravă criză din ultimele decenii. Tot mai multe ferme ajung în pragul insolvenței

Ana Beatrice
28 apr. 2026, 16:23
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. De ce intră fermele în insolvență
  2. Cum au evoluat cifrele în 2025 și 2026
  3. Ce problemă structurală evidențiază această criză

În spatele unor recolte bune, agricultura românească ascunde o criză care se adâncește rapid. Deși 2025 a adus rezultate promițătoare pentru unele culturi, acestea nu reflectă realitatea din teren. Fermierii se confruntă tot mai des cu dificultăți în a-și susține activitatea. Presiunea financiară devine tot mai evidentă în întreg sectorul agricol. 

Anul trecut au fost deschise 458 de proceduri de insolvență la nivel național, iar aproape 10 la sută au vizat agricultura. Tendința negativă continuă și în 2026, când situația s-a înrăutățit vizibil. Numărul insolvențelor din agricultură a crescut de peste trei ori față de aceeași perioadă a anului trecut.

De ce intră fermele în insolvență

Tot mai multe ferme se confruntă cu dificultăți serioase, iar cauzele nu țin de un singur factor. Problemele sunt generate de mai multe șocuri care au afectat simultan întreg sectorul. Specialiștii spun că agricultura românească traversează o perioadă extrem de dură. Fermierii sunt prinși între creșterea costurilor și scăderea veniturilor.

După vârful atins în 2022, prețurile la cereale au scăzut puternic. Investițiile făcute în acea perioadă nu mai pot fi susținute din încasările actuale. Seceta din ultimii trei ani și jumătate a redus drastic producțiile. Pierderile au ajuns la aproximativ 60 % la porumb și 50 % la floarea-soarelui. Fără sisteme de irigații, mulți fermieri nu au mai reușit să obțină profit.

Importurile mai ieftine, în special din Ucraina, au pus presiune pe prețurile interne. În același timp, costurile au crescut semnificativ, iar problemele de aprovizionare au dus la scumpiri rapide.

Cum au evoluat cifrele în 2025 și 2026

Datele confirmă presiunea tot mai mare din sector. În primul trimestru din 2026, 31 de companii agricole au intrat în insolvență sau reorganizare, firme care cumulau afaceri de peste 1,6 miliarde de lei și aproape 1.000 de angajați. Aceste cifre arată că problemele nu sunt izolate, ci afectează întreg sectorul agricol.

Agricultura nu doar că urmează tendința generală a economiei, ci o depășește de câteva ori în ceea ce privește ritmul insolvențelor. Chiar dacă 2025 a adus producții bune la unele culturi, acest lucru nu a fost suficient pentru a stabiliza situația financiară a fermierilor.

„O recoltă bună nu poate acoperi pierderile din ultimii ani”, spun specialiștii, notează Playtech. Mulți fermieri au acumulat datorii în perioadele dificile, iar aceste obligații au devenit scadente în același timp, generând o presiune uriașă pe afaceri.

Ce problemă structurală evidențiază această criză

Criza actuală scoate la iveală vulnerabilități profunde ale agriculturii românești. Nu este vorba doar despre un an slab, ci despre un model fragil, expus la factori externi și lipsit de mecanisme de protecție eficiente. Cele cinci șocuri majore, prețuri instabile, secetă, costuri ridicate, importuri ieftine și dependența de piețele externe, au creat un dezechilibru care nu mai poate fi ignorat.

Firmele cu datorii mari și fără adaptare rapidă au ajuns în impas, în timp ce exploatațiile mai bine gestionate și diversificate au reușit să reziste. Situația arată clar că agricultura din România are nevoie de schimbări reale, nu doar de ani agricoli buni. Pentru fermieri, perioada următoare va fi decisivă, iar fără măsuri concrete și adaptare, riscul ca tot mai multe afaceri să intre în dificultate rămâne ridicat.

