Produse vândute ca tradiționale vin de fapt din import. Dragoș Frumosu, Sindalimenta: Ne-am trezit deja cu zahăr care vine din Ucraina și e ambalat în pungi de zahăr românesc (VIDEO)

Președintele Sindalimenta, Dragoș Frumosu, a comentat cazurile de produse de import ce sunt vândute ca fiind tradiționale, luni, pe B1 TV, la „News Pass” cu Laura Chiriac, și spune că au existat situații în care zahăr adus din Ucraina era ambalat în pungi de zahăr românesc obținut din sfeclă.

Întrebat despre aceste situații, președintele Sindalimenta a spus: „Principala vină aici este a producătorului, care trece o inscripție pe ambalajul respectiv, pentru că până la urmă marile rețele comerciale vând produsele care vin dinspre producător. Sigur că putem să luăm în calcul și situațiile în care există niște branduri personalizate ale marilor rețele comerciale și aici se întâmplă de multe ori lucruri ciudate”.

„Eu am spus-o de foarte multe ori, aceste mari rețele comerciale nu au cum să aibă fabrici care să producă și ulei, care să producă și mezeluri într-o gamă foarte diversificată, zahăr etc. Ele merg către producător, îi cer producătorului o anumită cantitate din gama respectivă, dar îi impun și un preț și atunci, în momentul în care îi impun un preț sub prețul de vânzare sau de producție al producătorului, se modifică rețeta. Este evident că nu ai cum să faci același produs pe care tu îl vinzi către piață la un preț sub acel produs fără să modifici rețeta alimentului respectiv”, a adăugat Dragoș Frumosu.

„În ultima perioadă, lucrurile stau destul de prost din acest punct de vedere, din cauza faptului că sunt foarte multe produse care vin dinspre Ucraina. Spre exemplu, ne putem trezi și ne-am trezit deja cu ulei care nu este ambalat, și este ambalat în România, și vine din Ucraina, sau cu zahărul care vin din Ucraina și este ambalat în pungi de zahăr românesc obținut din sfeclă, chiar dacă pe fundul pungii, pe partea de jos a pungii, a apărut de o perioadă de timp țara de proveniență Ucraina. În momentul în care produci zahăr în România și aceeași firmă aduce și ambalează și zahăr din Ucraina, creezi o confuzie pe piață”, a mai spus el.