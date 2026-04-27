Ce întâmplări stranii i s-au întâmplat Virginiei Rogin după „Inimă de țigan": „Venea cucuveaua când făceam vrăji"

Flavia Codreanu
27 apr. 2026, 15:37
Sursă foto: Facebook/@Virginia Rogin
Cuprins
  1. Ce i s-a întâmplat în timpul filmărilor actriței
  2. Cum a reușit actrița Virginia Rogin să scape de coșmarurile
  3. Ce provocări a întâmpinat pe platourile de filmare

Actrița Virginia Rogin a dezvăluit cu ce probleme se confrunta în perioada când o interpreta pe „Mama Sulfina.

Ce i s-a întâmplat în timpul filmărilor actriței

Vedeta a explicat că scenele în care personajul său făcea vrăji nu erau doar simple replici, ci momente în care simțea că atrage forțe întunecate. Aceasta a povestit cum prezența unei cucuvele în timpul cadrelor pe timp de noapte i-a confirmat faptul că anumite energii devin reale atunci când sunt invocate.

„Dar a fost un rol greu. Pentru că nu poți să te prefaci. Au fost episoade interesante cu toate acele filmări. Venea cucuveaua și cânta când făceam vrăji și mi-am dat seama atunci că există magie neagră. Pentru că atragi. Și ele sunt niște actrițe foarte bune, pentru că trebuie să te concentrezi foarte tare și să atragi anumite energii care vin. Eu le-am simțit pe pielea mea”, a declarat actrița Virginia Rogin pentru VIVA!.

Cum a reușit actrița Virginia Rogin să scape de coșmarurile

Vedeta a ajuns să aibă viziuni terifiante în timpul somnului. Credința cu care și-a construit personajul pentru a fi convingătoare în fața publicului a făcut ca energiile negative să o urmărească și acasă.

„Am fost la preot și m-am spovedit. Mi-a citit. Aveam noaptea coșmaruri. Visam numai draci. Pentru că eu făceam rolul cu atâta credință, pentru a fi credibilă în film! Venea cucuveaua, nu am văzut-o niciodată, numai că o auzeam cântând. Dar la șatră, la foc… dacă tu, ca actor, nu faci cu multă credință, nu te crede spectatorul”, a mărturisit actrița Virginia Rogin.

Ce provocări a întâmpinat pe platourile de filmare

Împreună cu ceilalți actori din distribuție, a petrecut mult timp în comunitate pentru a învăța accentul corect. Vedeta și-a amintit cât de greu i-a fost să iasă din pielea personajului după doi ani de muncă.

„A fost o experiență inedită pentru toți. Ne-a fost greu până ce ne-am însușit accentul. Nu a fost simplu. Am stat printre ei. Și am stat printre ei, eram ca o familie. Asta vorbeam și cu colega mea Carmen Tănase și prietena mea bună că ne surprindeam vorbind la telefon cu accent în perioada aceea. Chiar și după filmări”, a adăugat actrița Virginia Rogin pentru sursa citată.

