Acasa » Politică » Zamfir: Vrem aceeași coaliție, dar fără Bolojan. Colaborarea PSD-AUR e punctuală și pragmatică

Zamfir: Vrem aceeași coaliție, dar fără Bolojan. Colaborarea PSD-AUR e punctuală și pragmatică

Traian Avarvarei
27 apr. 2026, 15:54
Zamfir: Vrem aceeași coaliție, dar fără Bolojan. Colaborarea PSD-AUR e punctuală și pragmatică
Sursă Foto: Facebook - Daniel Catalin Zamfir
Cuprins
  1. Ce zice Zamfir despre moțiunea PSD-AUR
  2. Zamfir: Și USR a depus moțiune cu AUR

Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, a declarat că demersul PSD-AUR de a depune împreună o moțiune de cenzură e strict „o colaborare punctuală, pragmatică” menită să-l înlăture pe premierul Ilie Bolojan (PNL). Altfel, PSD vrea menținerea coaliție în actuala formulă.

Ce zice Zamfir despre moțiunea PSD-AUR

„Nu există un acord politic între PSD și AUR. AUR are ca obiectiv declanșarea de alegeri anticipate, Partidul Social Democrat dorește, în această situație punctuală, plecarea cât mai rapidă a premierului Ilie Bolojan și, după consultării de la Cotroceni, sperăm să reiasă o formulă de guvernare care să cuprindă partidele care astăzi guvernează. Evident, mai puțin Ilie Bolojan. (…) Este o colaborare punctuală, pragmatică. Noi am inițiat un demers în urmă cu o săptămână cu privire la înlăturarea prim-ministrului Ilie Bolojan, care, așa cum constatăm cu toții, a dus țara într-o criză economică și socială foarte gravă. Ca atare, acest demers politic vizează strict demiterea Guvernului Bolojan”, a declarat Daniel Zamfir, luni, potrivit Agerpres.

Zamfir: Și USR a depus moțiune cu AUR

Acesta a acuzat apoi USR de ipocrizie pentru că reproșează PSD colaborarea cu AUR: „Noi ne dorim ca după consultările de la Cotroceni să reiasă aceeași formulă de guvernare a acestor partide, evident, fără Ilie Bolojan. (…) Ipocrizia și dublul limbaj al celor care critică demersul nostru este evident. Le aduc aminte tuturor, în special celor de la USR, că împreună cu AUR, în 2021, au redactat, semnat și depus o moțiune împotriva Guvernului Cîțu. (…) Atunci, parlamentarii USR, printre care actualii miniștri Țoiu, Miruță și Buzoianu, au semnat o moțiune alături de AUR ca să demită un prim-ministru PNL. Este o demagogie absolut jenantă a celor care, încercând să justifice demersul nostru legitim de a-l înlătura pe Bolojan, să invoce acest pro-europenism”.

