Șeful ANAF, Adrian Nica, îi avertizează pe „bombardieri”. Averile nejustificate vor fi confiscate

Ana Beatrice
16 oct. 2025, 10:16
Șeful ANAF, Adrian Nica, îi avertizează pe „bombardieri”. Averile nejustificate vor fi confiscate
Sursa foto: Captura video B1 TV
Șeful ANAF, Adrian Nica, a anunțat că peste 200 de persoane din toată țara sunt cercetate pentru averi nejustificate. El a transmis un avertisment clar, spunând că fiecare „bombardier” ar trebui să se gândească serios înainte să urce într-o mașină luxoasă.

Instituția a început o amplă campanie de controale fiscale, vizând persoanele care dețin bunuri scumpe fără venituri declarate oficial. Scopul acestor verificări este identificarea cazurilor de evaziune fiscală și recuperarea sumelor obținute ilegal din activități economice nedeclarate.

Pe cine verifică șeful ANAF, Adrian Nica

Șeful ANAF, Adrian Nica, a explicat la Antena 3 că vizate sunt persoanele cu mașini de peste 100.000 de euro. El a spus că discrepanțele dintre avere și veniturile declarate vor fi analizate atent.

„Fiecare cetăţean care nu poate să justifice maşina scumpă de peste 100.000 de euro cu care se plimbă prin oraş, sfidând pe unii dintre noi, va avea în perioada următoare un control de la ANAF pentru a clarifica de ce datele pe care dânsul le înregistrează la ANAF, respectiv avere versus venituri declarate, au o discrepanţă aşa mare. Avem cazuri în analiză, am început deja acţiunile, vom veni cu rezultatele, avem peste 200 de persoane în analiza aceasta”, a declarat Adrian Nica.

Ce riscă cei care nu-și pot justifica averile

Potrivit șefului ANAF, instituția va confisca 70% din sumele nejustificate, vizând averile afișate fără acoperire legală declarată în evidențele fiscale. Adrian Nica a avertizat contribuabilii să își declare veniturile imediat, sugerând o ultimă șansă încă din săptămâna următoare, pentru conformare.

El a subliniat că ANAF nu va mai tolera comportamente ostentative, indiferent de persoanele implicate sau statutul lor social afișat. În lipsa veniturilor declarate, „fiecare bombardier din ţara asta să se gândească de trei ori înainte”. Fiscul poate confisca inclusiv mașina, în anumite condiții.

De ce a intensificat ANAF controalele fiscale

În contextul deficitului bugetar tot mai accentuat, ANAF a intensificat controalele fiscale asupra persoanelor fizice cu venituri din investiții, inclusiv bursiere. Instituția urmărește contribuabilii care nu au depus declarația unică la termen, document esențial pentru declararea câștigurilor din investiții și alte surse.

Printre măsurile aplicate se numără trimiterea de notificări oficiale către cei care au omis să raporteze corect veniturile obținute în ultimii ani. Potrivit ANAF, verificările se concentrează în special asupra tranzacțiilor bursiere externe, acolo unde s-au constatat cele mai mari nereguli.

