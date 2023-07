Veşti proaste pentru românii cu depozite la bancă: „Dobânzile, faţă de anul trecut, sunt în scădere”

Perspectivele românilor referitoare la dobânzi vor rămâne, în continuare, ridicate. În ziua de astăzi, Banca Națională a anunțat menținerea dobânzii cheie la nivelul de 7%, ceea ce reprezintă o stagnare a acesteia pentru o perioadă de jumătate de an. În cazul în care dobânzile pentru credite rămân constante, în schimb, cele pentru depozite vor scădea. Această situație implică obținerea unor profituri mai mici pentru .

Scăderea dobânzilor la depozite afectează economiile românilor

11 milioane de români își propun și dețin depozite în instituțiile bancare. Din păcate, în ultima perioadă, dobânzile au înregistrat o scădere constantă, afectând astfel creșterea economiilor acestora. „Dobânzile la depozitele în lei, faţă de anul trecut, sunt în scădere. Deşi clienţii care au contractat depozite anul trecut se aşteptau ca acest randament să se menţină”, a declarat Camelia Grădinaru, broker de credite.

Acum câteva luni, cea mai atractivă dobândă pe piață pentru depozitele în lei era de 9,3%. În prezent, aceasta s-a redus la 8,45%, însă doar băncile mici sunt cele care oferă astfel de rate. Instituțiile financiare de talie mare propun acum dobânzi cuprinse între 6,7% și 7,3%. „Băncile încearcă să exploateze la maximum această scădere a inflaţiei, iar reducerea dobânzilor la depozite este menită să le aducă mai mulţi bani”, a declarat Adrian Negrescu, analist economic, potrivit .

„Ideal este, tocmai pentru a minimiza riscul, să avem un portofoliu diversificat de valute. Cine economiseşte în dolari obţine o rată de dobândă real pozitivă”, a declarat Adrian Codîrlaşu, vicepreşedinte CFA România.

Persoanele care au pariat pe euro au avut de suferit. Dacă acum un an aveam 1.000 de euro pe care i-am fi schimbat în lei, am fi înregistrat o pierdere de peste 300 de lei. În schimb, dacă am fi păstrat banii în euro, am fi câștigat doar 45 de lei într-un an. Pe de o parte, dobânzile la depozite scad în timp ce, pe de altă parte, cele la credite rămân ridicate.

Se estimează că dobânda cheie va scădea la 5,5% până la sfârșitul anului 2024

Dobânda cheie se menține la nivelul de 7%, aceeași valoare pe care o are încă de la începutul acestui an, atunci când a crescut de la 6,75%. Acest lucru se întâmplă în cea de-a patra ședință consecutivă în care Banca Națională a României (BNR) decide să păstreze neschimbată rata dobânzii de politică monetară.

„Am putea spune că ce e mai rău a trecut. Suntem pe un nivel oarecum stabil privind dobânzile. Scumpirea ratelor şi-a atins maximul”, a declarat Adrian Negrescu, analist economic. Dar asta nu înseamnă că românii vor plăti rate mai mici.

„Clienţii vor rămâne în continuare cu aceleaşi rate. În cel mai bun caz, în condiţiile în care IRCC-ul şi ROBOR-ul o să scadă, automat şi ratele clienţilor o să aibă o scădere, nu foarte mare. Dar e importantă, e un semnal pozitiv”, a declarat Camelia Grădinaru, broker de credite.

ROBOR-ul şi IRCC-ul au în continuare valori mari. ROBOR-ul la 3 luni a ajuns la 6,53%. Iar IRCC-ul este de 5,94%. Economistii cred că abia la la finele anului 2024, dobânda cheie va coborî la 5,5%, iar la sfârşitul anului 2025 la 5%.