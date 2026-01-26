B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » MAE avertizează românii care locuiesc sau merg acum în Marea Britanie. Ce atenționare a transmis

MAE avertizează românii care locuiesc sau merg acum în Marea Britanie. Ce atenționare a transmis

Ana Maria
26 ian. 2026, 21:58
MAE avertizează românii care locuiesc sau merg acum în Marea Britanie. Ce atenționare a transmis
Sursa foto: Freepik / @jcstudio
Cuprins
  1. Atenționare pentru românii care locuiesc sau merg în UK: Care sunt regiunile  vizate de alertele meteo
  2. Ce măsuri recomandă MAE românilor din zonele afectate
  3. Atenționare pentru românii care locuiesc sau merg în UK: Unde pot găsi informații și asistență consulară

Ministerul Afacerilor Externe a transmis o atenționare pentru românii aflați sau care plănuiesc să călătorească în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. În zilele de 26 și 27 ianuarie, furtuna Chandra va aduce rafale puternice de vânt și ploi torențiale, care vor provoca perturbări semnificative.

Atenționare pentru românii care locuiesc sau merg în UK: Care sunt regiunile  vizate de alertele meteo

Autoritățile din Regatul Unit au instituit Cod portocaliu pentru zone precum sudul Devon, Dorset, sudul Somerset și sud-estul Cornwall, iar cod galben este activ în Cornwall, sud-vestul Țării Galilor și nordul Devon. În nordul Angliei și Scoția sunt anunțate ninsori importante.

MAE subliniază: „Sunt aşteptate rafale de vânt, precipitaţii abundente, care pot provoca perturbări semnificative ale infrastructurii, întreruperi de furnizare a energiei electrice şi perturbări ale reţelelor de telefonie mobilă. Totodată, sunt preconizate perturbări importante ale transportului feroviar şi rutier.”

Ce măsuri recomandă MAE românilor din zonele afectate

Ministerul recomandă evitarea deplasărilor neesențiale în regiunile cu risc ridicat și monitorizarea constantă a informațiilor oficiale și a alertelor locale. De asemenea, înainte de a călători, este indicat să se verifice situația zborurilor cu compania aeriană.

Pentru situații de urgență, cetățenii români pot apela numărul de urgență britanic 999, potrivit Antena 3 CNN.

Atenționare pentru românii care locuiesc sau merg în UK: Unde pot găsi informații și asistență consulară

Pentru cele mai recente informații despre condițiile meteo din Regatul Unit, MAE recomandă pagina oficială a Serviciului Meteorologic Britanic: Met Office – avertizări.

Pentru sprijin consular, românii pot contacta Consulatul General al României la Londra la numerele: +44276027328, +442076029833, +442076036694, +442076025193, +442076030572, +442076022065. Aceste apeluri sunt preluate 24/7 de Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate.

Pentru cazuri urgente, există și telefonul de urgență al consulatului: +447738716335.

Furtunile puternice care lovesc Regatul Unit în această perioadă sunt frecvente în sezonul rece și pot afecta serios infrastructura, transportul și siguranța cetățenilor. Autoritățile britanice sunt pregătite să gestioneze situația, însă recomandările oficiale vizează prevenirea riscurilor și protejarea populației în zonele cele mai expuse.

Tags:
Citește și...
Plătim mai mult chiar și pentru buchetele de Valentine’s Day. Cât a ajuns să coste în 2026 un gest de iubire
Eveniment
Plătim mai mult chiar și pentru buchetele de Valentine’s Day. Cât a ajuns să coste în 2026 un gest de iubire
Apple a lansat primul dispozitiv din 2026. Gadgetul care promite să găsească orice obiect pierdut
Eveniment
Apple a lansat primul dispozitiv din 2026. Gadgetul care promite să găsească orice obiect pierdut
Cum a fost găsit copilul dispărut sâmbătă în București. Șoferul troleibuzului STB a povestit totul
Eveniment
Cum a fost găsit copilul dispărut sâmbătă în București. Șoferul troleibuzului STB a povestit totul
Petiție pentru interzicerea țigărilor electronice în spații închise. La ce riscuri se expun oamenii?
Eveniment
Petiție pentru interzicerea țigărilor electronice în spații închise. La ce riscuri se expun oamenii?
Abdullah Atas, față în față cu Adriana Stoicescu: Interviul din 2022 care revine în atenție. Ce mărturisea atunci, pentru B1 TV, turcul care a evadat de la Rahova (VIDEO)
Eveniment
Abdullah Atas, față în față cu Adriana Stoicescu: Interviul din 2022 care revine în atenție. Ce mărturisea atunci, pentru B1 TV, turcul care a evadat de la Rahova (VIDEO)
Bătrân de 87 de ani din Vâlcea, anchetat după un incident. Ce spun polițiștii
Eveniment
Bătrân de 87 de ani din Vâlcea, anchetat după un incident. Ce spun polițiștii
Ucigaşii lui Mario Berinde ar fi atacat un adolescent, în decembrie 2025. Tatăl băiatului rupe tăcerea (VIDEO)
Eveniment
Ucigaşii lui Mario Berinde ar fi atacat un adolescent, în decembrie 2025. Tatăl băiatului rupe tăcerea (VIDEO)
Ajutor de 15.000 lei pentru acești români: Cine poate primi voucherele și cum funcționează programul
Eveniment
Ajutor de 15.000 lei pentru acești români: Cine poate primi voucherele și cum funcționează programul
S-au găsit bani pentru autostrăzile neterminate. Autostrada Moldovei și cea a Unirii se fac din banii pentru înarmare. Pe ce se cheltuie banii din programul SAFE (VIDEO)
Eveniment
S-au găsit bani pentru autostrăzile neterminate. Autostrada Moldovei și cea a Unirii se fac din banii pentru înarmare. Pe ce se cheltuie banii din programul SAFE (VIDEO)
Ministrul Justiției, reacție după ce turcul care a ucis un polițist a evadat: „Am dispus o verificare de către Corpul de control” (VIDEO)
Eveniment
Ministrul Justiției, reacție după ce turcul care a ucis un polițist a evadat: „Am dispus o verificare de către Corpul de control” (VIDEO)
Ultima oră
23:49 - Gigi Becali susține că el e vinovat pentru situaţia de la FCSB: „Mă dau afară singur, dar nu pot”. Ce le-a spus jucătorilor
23:30 - Plătim mai mult chiar și pentru buchetele de Valentine’s Day. Cât a ajuns să coste în 2026 un gest de iubire
23:21 - Surse: Ministrul Alexandru Nazare va susține la Bruxelles un deficit de 6,2% din PIB pentru 2026. Ce au mai convenit liderii coaliției
22:57 - Apple a lansat primul dispozitiv din 2026. Gadgetul care promite să găsească orice obiect pierdut
22:49 - Condiția pusă de Grindeanu pentru adoptarea măsurilor în administrație: „Este esenţial dacă se doreşte a se continua cu PSD în interiorul acestei coaliţii”
22:26 - Ion Țiriac, dezvăluiri despre singura femeie care i-a fost soție. Cu ce se ocupă Erika Braedt în Germania
22:25 - PNL ar putea rămâne fără un lider important: „Am oferte să plec la alt partid”
21:56 - Cum a fost găsit copilul dispărut sâmbătă în București. Șoferul troleibuzului STB a povestit totul
21:46 - Petiție pentru interzicerea țigărilor electronice în spații închise. La ce riscuri se expun oamenii?
21:43 - Ce spune Oana Țoiu despre acordul UE-Mercosur și care va fi impactul asupra agriculturii din România: „L-am văzut pe ministrul Agriculturii supărat” (VIDEO)