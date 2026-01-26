Ministerul Afacerilor Externe a transmis o atenționare pentru românii aflați sau care plănuiesc să călătorească în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. În zilele de 26 și 27 ianuarie, furtuna Chandra va aduce rafale puternice de vânt și ploi torențiale, care vor provoca perturbări semnificative.

Atenționare pentru românii care locuiesc sau merg în UK: Care sunt regiunile vizate de alertele meteo

Autoritățile din au instituit Cod portocaliu pentru zone precum sudul Devon, Dorset, sudul Somerset și sud-estul Cornwall, iar cod galben este activ în Cornwall, sud-vestul Țării Galilor și nordul Devon. În nordul Angliei și Scoția sunt anunțate ninsori importante.

MAE subliniază: „Sunt aşteptate rafale de vânt, precipitaţii abundente, care pot provoca perturbări semnificative ale infrastructurii, întreruperi de furnizare a energiei electrice şi perturbări ale reţelelor de telefonie mobilă. Totodată, sunt preconizate perturbări importante ale transportului feroviar şi rutier.”

Ce măsuri recomandă MAE românilor din zonele afectate

Ministerul recomandă evitarea deplasărilor neesențiale în regiunile cu risc ridicat și monitorizarea constantă a informațiilor oficiale și a alertelor locale. De asemenea, înainte de a călători, este indicat să se verifice situația zborurilor cu compania aeriană.

Pentru situații de urgență, cetățenii români pot apela numărul de urgență britanic 999, potrivit .

Atenționare pentru românii care locuiesc sau merg în UK: Unde pot găsi informații și asistență consulară

Pentru cele mai recente informații despre condițiile meteo din Regatul Unit, MAE recomandă pagina oficială a Serviciului Meteorologic Britanic: .

Pentru sprijin consular, românii pot contacta Consulatul General al României la Londra la numerele: +44276027328, +442076029833, +442076036694, +442076025193, +442076030572, +442076022065. Aceste apeluri sunt preluate 24/7 de Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate.

Pentru cazuri urgente, există și telefonul de urgență al consulatului: +447738716335.

Furtunile puternice care lovesc Regatul Unit în această perioadă sunt frecvente în sezonul rece și pot afecta serios infrastructura, transportul și siguranța cetățenilor. Autoritățile britanice sunt pregătite să gestioneze situația, însă recomandările oficiale vizează prevenirea riscurilor și protejarea populației în zonele cele mai expuse.