Acasa » Eveniment » 2026 vine cu vești bune pentru români! Mai multe zile libere și șanse ideale pentru minivacanțe pe tot parcursul anului

2026 vine cu vești bune pentru români! Mai multe zile libere și șanse ideale pentru minivacanțe pe tot parcursul anului

Ana Beatrice
29 dec. 2025, 19:44
2026 vine cu vești bune pentru români! Mai multe zile libere și șanse ideale pentru minivacanțe pe tot parcursul anului
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Câte zile libere vor avea românii în 2026
  2. Care sunt momentele ideale pentru minivacanțe în 2026

Anul 2026 vine cu vești bune pentru români! Va fi un an bogat în zile libere. Calendarul cuprinde numeroase sărbători religioase de mare însemnătate. De asemenea, include momente naționale și laice care oferă prilej de odihnă și relaxare.

Câte zile libere vor avea românii în 2026

Perioadele de odihnă din anul următor creează și mai multe oportunități pentru minivacanțe, escapade scurte și călătorii planificate sau spontane. Acestea aduc și clipe valoroase de repaus, ideale pentru a ieși din agitația cotidiană și pentru a te reconecta cu tine și cu cei dragi.

Totodată, multe dintre zilele libere sunt plasate la începutul ori la finalul săptămânii, transformându-se în șanse perfecte pentru weekenduri prelungite și relaxare deplină.

Calendarul anului aduce multe momente speciale încă de la început. Pe 1 ianuarie (joi) și 2 ianuarie (vineri) este sărbătorit Anul Nou. Apoi urmează 6 ianuarie (marți) Boboteaza, iar pe 7 ianuarie (miercuri) este prăznuit Sfântul Ioan Botezătorul. Finalul lunii este marcat de 24 ianuarie (sâmbătă), Ziua Unirii Principatelor Române.

Primăvara aduce sărbători importante. Pe 3 aprilie (vineri) este Vinerea Mare pentru credincioșii catolici, urmată de 5 aprilie (duminică), când este Paștele Catolic, iar pe 6 aprilie (luni) este a doua zi de Paști. Pentru ortodocși, Vinerea Mare este pe 10 aprilie (vineri), iar zilele de 12 și 13 aprilie (duminică și luni) marchează prima și a doua zi de Paști. De asemenea, pe 1 mai (vineri) este sărbătorită Ziua Muncii.

Urmează sărbătoarea Rusaliilor pentru credincioșii de rit catolic, pe 24 mai (duminică) și 25 mai (luni). Pentru ritul bizantin, Rusaliile sunt celebrate pe 31 mai (duminică) și 1 iunie (luni). Tot pe 1 iunie (luni) este celebrată și Ziua Copilului, ceea ce face ca această dată să aibă o semnificație dublă. Vara continuă cu 15 august (sâmbătă), când este prăznuită Adormirea Maicii Domnului.

Finalul de an aduce alte momente importante, începând cu 30 noiembrie (luni), când este sărbătorit Sfântul Andrei. Ulterior, pe 1 decembrie (marți), este marcată Ziua Națională a României. Sărbătorile de iarnă încheie anul într-o atmosferă festivă. Pe 25 decembrie (vineri) este sărbătorit Crăciunul, iar pe 26 decembrie (sâmbătă) are loc a doua zi de Crăciun.

Care sunt momentele ideale pentru minivacanțe în 2026

Anul 2026 oferă numeroase ocazii pentru minivacanțe binevenite. Anul Nou poate aduce un repaus generos pentru mulți români. Zilele de 1 și 2 ianuarie, împreună cu weekendul, pot forma o pauză de patru zile.

Atât Paștele catolic, cât și cel ortodox aduc câte patru zile libere consecutive, de vineri până luni. Acestea se numără printre cele mai consistente și așteptate perioade de relaxare ale anului. Și ziua Muncii cade vineri, ceea ce permite un weekend prelungit fără a fi nevoie de concediu suplimentar. Rusaliile, atât pentru ritul catolic, cât și pentru cel bizantin, asigură două zile libere succesive, duminică și luni, perfecte pentru o pauză scurtă.

Spre final de an, Sfântul Andrei și Ziua Națională, aflate una după alta, pot crea o nouă minivacanță. În decembrie, Crăciunul oferă din nou posibilitatea unei perioade mai lungi de odihnă. Prima zi cade vineri și se leagă perfect de weekend, creând astfel o pauză prelungită.

