Zile libere în 2026. Câte minivacanțe vor avea românii anul viitor

Adrian Teampău
09 dec. 2025, 08:41
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Zile libere pentru salariații români
  2. Compensații pentru cei care lucrează în zilele libere
  3. Zile libere în 2026 pentru lucrătorii români

Zile libere în 2026. Codul Muncii stabilește că salariații au dreptul la un număr de 17 zile libere, libere. Acestea sunt stabilite prin lege și trebuie respectate de orice angajator.

Zile libere pentru salariații români

Legea prevede care sunt zilele de repaos la care au dreptul lucrătorii pe parcursul unui an. Conform calendarului sunt 17 zile libere, declarate prin Codul Muncii, aferente unor sărbători legale sau religioase. Cu câteva excepții aceste zile libere sunt la dată fixă astfel că unele pică la final de săptămână, în weekend.

În 2026, conform calendarului, 11 astfel de sărbători legale sau religioase vor cădea în cursul săptămânii. Acest lucru va permite salariaților să-și programeze minivacanțe sau weekenduri prelungite. În acest an, 2025, un număr de 13 libere legale au picat în timpul săptămânii.

Suplimentar, salariații de alte confesiuni decât cele creștine beneficiază de două zile pentru fiecare dintre cele trei sărbători religioase anuale.

Compensații pentru cei care lucrează în zilele libere

Pe de altă parte, anumite categorii de angajați, enumerate prin lege, a căror muncă nu poate fi întreruptă în zilele nelucrătoare, nu vor beneficia de zile libere în 2026. Codul Muncii prevede, în cazul lor, compensații cu alte zile de repaos, în perioada următoare, sau cu diferite sume de bani.

Între cei care nu pot beneficia de zile libere sunt angajații unităților sanitare sau de alimentație publică, cei care lucrează în serviciile de ordine și pază, dar și cei a căror activitate nu poate fi întreruptă din cauza caracterului procesului de producție sau specificul activității.

În cazul lor, legislația muncii stabilește că trebuie să primească compensații în zile libere în următoarele 30 de zile. Dacă nu se pot acorda zile libere, angajații trebuie să primească un spor salarial ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de bază.

Angajatorii care nu acordă zile libere sau nu-i recompensează pe cei care lucrează în perioada sărbătorilor legale, riscă amenzi de până la 10.000 de lei, arată legislația muncii

Zile libere în 2026 pentru lucrătorii români

Anul viitor, așa cum arătam, angajații au dreptul la 17 sărbători, așa cum prevede Codul Muncii. Dintre acestea, un număr de 11 zile libere pică în cursul săptămânii, ceea ce le permite angajaților să-și organizeze minivacanțe sau weekenduri prelungite. Calendarul sărbătorilor legale arată astfel:

calendarul liberelor legale din 2026 arată astfel:

  • 1 și 2 ianuarie;
  • 6 ianuarie – Botezul Domnului – Boboteaza;
  • 7 ianuarie – Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătoru;
  • 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române;
  • 3 aprilie – Vinerea Mare la catolici, ultima zi de vineri înaintea Paștelui;
  • 5 aprilie – 6 aprilie – Paștele catolic;
  • 10 aprilie – Vinerea Mare la ortodocși;
  • 12 aprilie – 13 aprilie – Paștele ortodox
  • 1 mai – Ziua Muncii/ vineri;
  • 24 și 25 mai – Rusaliile catolice;
  • 31 mai și 1 iunie – prima și a doua zi de Rusalii;
  • 1 iunie – Ziua Copilului;
  • 15 august – Adormirea Maicii Domnului;
  • 30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei;
  • 1 decembrie – Ziua națională a României;
  • 25 și 26 decembrie – prima și a doua zi de Crăciun.
