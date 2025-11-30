Sărbătoarea de Sfântul Andrei, care are loc în fiecare an 30 noiembrie, este strâns legată de unele dintre cele mai ciudate și totodată, interesante, superstiții din cultura noastră.

Legătura dintre Sfântul Andrei și poporul român

Potrivit relatărilor religioase, Sfântul Apostol Andrei este cel a adus învățătura lui Hristos pe teritoriul românesc. Tocmai pentru a jucat un rol important în formarea creștinismului la strămoșii daco-romani, ziua în care este prăznuit, adică 30 noiembrie, a fost desemnată .

Superstiții legate de dragoste, de Sfântul Andrei

Legătura puternică pe care Sfântul Andrei o are cu poporul român a făcut ca această sărbătoare să fie asociată cu o serie de superstiții și obiceiuri. Multe dintre acestea sunt legate de dragoste și se adresau fetelor singure, dornice să afle lângă cine le este sortit să își petreacă viața.

Două dintre cele mai cunoscute tradiții legate de această sărbătoare sunt prepararea „turtei lui Andrei” și punerea busuiocului sub pernă. Turta lui Andrei, făcută din , apă și sare, trebuia mâncată înainte de culcare de fetele singure. Important era ca acestea să nu bea apă înainte de somn, astfel încât, să-și visese ursitul, cum vine să le aducă apă pentru a-și potoli setea.

Busuiocul pus sub pernă avea același rol, acela de a ajuta tinerele necăsătorite să-și visese alesul.

Există, însă, și ritualuri prin care fetele puteau afla cu cine au să-și petreacă restul vieții, dar care erau considerate mai periculoase. Metoda oglinzilor presupunea ca fetele să stea dezbrăcate până la brâu, cu părul despletit, între patru oglinzi paralele, ținând lumânări aprinse în mâini. Rugându-se la Sfântul Andrei pentru a-i arăta chipul alesului, tinerele care practicau acest ritual ar fi trebui să vadă în oglinda din spate fața chipul celui care urma să le fie soț. În unele familii, această practică era considerată periculoasă, existând riscul ca oglinzile să reflecte imaginea unui spirit rătăcit.

O metodă similară, dar mai sigură, era aceea a oglindirii în apa unei fântâni. Fetele se uitau cu ajutorul unei lumânări în luciul apei dintr-o fântână, sperând să vadă chipul viitorului soț. Lumânarea trebuia să fie sfințită, motiv pentru care acest ritual se făcea, de obicei, cu cea adusă în noaptea de Înviere, de la biserică.

Superstiții înfricoșătoare de Sfântul Andrei

Deși Sfântul Andrei era un bun prilej pentru tinere de a-și afla destinul, nu toate superstițiile legate de această sărbătoare sunt despre lucruri pozitive. Se crede că în noaptea de dinainte de 30 noiembrie, strigoii umblă pe pământ pentru a provoca haos în gospodăriile oamenilor. Pentru a evita să devină victime ale acestor spirite malefice, femeile trebuiau să nu lase în curte coase, mături sau alte obiecte care ar putea fi folosite de strigoi în luptele lor ritualice la hotar.

De asemenea, se spunea că în noaptea dintre 29 și 30 noiembrie, lupii, al căror protector este Sfântul Andrei, capătă puteri extraordinare. Au o agilitate ieșită din comun, pot vedea în viitor și, mai ales, pot vorbi. Însă, pentru oameni, nu era un semn bun să audă lupii vorbind. Cei care se întâmplau, totuși, să o facă, erau sortiți pierii.