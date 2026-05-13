Se mai adaugă 480 de lei în plus la pensie, de la 1 ianuarie 2027? Discuția despre pensii revine în prim-plan, în contextul presiunii tot mai mari asupra bugetelor pensionarilor, afectați de scumpiri și de creșterea costului vieții. În timp ce scena politică este blocată de negocierile pentru formarea unui nou Guvern, apar noi semnale privind necesitatea majorării pensiilor.

Președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, susține că indexarea pensiilor ar trebui aplicată de la începutul anului 2027, după doi ani în care această majorare nu a fost pusă în practică.

De ce spune Daniel Dăianu că pensiile trebuie majorate

Șeful Consiliului Fiscal consideră că pensionarii au pierdut semnificativ din puterea de cumpărare, în condițiile în care pensiile nu au mai fost indexate în ultimii doi ani, deși legea prevede actualizarea anuală a acestora.

Daniel Dăianu a declarat că „salariile și pensiile trebuie indexate anul viitor”, argumentând că presiunea inflației și creșterea constantă a prețurilor au afectat puternic veniturile seniorilor, potrivit .

Consiliul Fiscal este instituția independentă care analizează sustenabilitatea finanțelor publice și oferă evaluări privind politicile fiscal-bugetare.

Se mai adaugă 480 de lei în plus la pensie, de la 1 ianuarie 2027? Ce spune legea despre indexarea pensiilor

Legislația actuală prevede că pensiile trebuie majorate anual, la începutul fiecărui an.

ia în considerare:

rata medie anuală a inflației;

50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut.

Cu toate acestea, indexarea nu a fost aplicată nici la 1 ianuarie 2025, nici la începutul lui 2026.

Cu cât ar putea crește pensiile în 2027

Dacă mecanismul legal ar fi aplicat integral, calculele actuale indică o posibilă majorare de aproximativ 12%.

Estimarea include:

aproximativ 10% rata inflației;

încă 2%, reprezentând jumătate din creșterea reală a salariului mediu brut.

În acest scenariu, pensia medie actuală, estimată la circa 2.820 de lei, ar putea ajunge la aproximativ 3.158 de lei.

Asta ar însemna un plus de aproximativ 338 de lei pe lună.

Se mai adaugă 480 de lei în plus la pensie, din 2027? Ce sume ar putea primi pensionarii, în funcție de venit

Dacă procentul de 12% s-ar aplica, majorările estimate ar arăta astfel:

pensie de 2.820 lei → aproximativ 3.158 lei (+338 lei);

pensie de 4.000 lei → aproximativ 4.480 lei (+480 lei);

pensie de 5.000 lei → aproximativ 5.600 lei (+600 lei).

Este realist acest scenariu?

Aplicarea unei asemenea majorări ar presupune un impact bugetar semnificativ, într-un moment în care România traversează tensiuni economice și politice. În prezent, negocierile pentru formarea unui nou Executiv sunt în desfășurare, iar deciziile privind cheltuielile bugetare majore depind de viitorul Guvern.

De aceea, deși discuția despre indexare este relansată public, o decizie concretă rămâne deocamdată incertă.