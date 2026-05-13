B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Realitatea Plus a încercat să mute acționariatul în SUA chiar în plină anchetă ANAF. CNA a fost anunțat după ce mutarea fusese deja făcută la Registrul Comerțului

Realitatea Plus a încercat să mute acționariatul în SUA chiar în plină anchetă ANAF. CNA a fost anunțat după ce mutarea fusese deja făcută la Registrul Comerțului

Adrian A
13 mai 2026, 12:10
Realitatea Plus a încercat să mute acționariatul în SUA chiar în plină anchetă ANAF. CNA a fost anunțat după ce mutarea fusese deja făcută la Registrul Comerțului
Cuprins
  1. CNA a respins schimbarea de acționariat a Realitatea Plus
  2. Explicația Realitatea Plus: „protecție” din SUA
  3. Problema reală: ANAF cerea oprirea schimbării
  4. Mutarea fusese deja făcută fără aprobarea CNA
  5. În paralel: datorii mari și risc de pierdere a licenței
  6. CNA: schimbarea nu trece

Realitatea Plus a încercat să transfere integral acționariatul firmei care deține licența postului către o companie din Statele Unite, exact în perioada în care societatea era verificată de ANAF pentru suspiciuni fiscale și avea probleme majore cu plata amenzilor către stat.

CNA a respins schimbarea de acționariat a Realitatea Plus

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a respins solicitarea PHG Media Invest, firma care operează Realitatea Plus, după ce în timpul ședinței a ieșit la iveală un detaliu esențial: modificarea fusese deja operată la Registrul Comerțului, deși legea cere acordul prealabil al CNA.

Potrivit documentelor depuse la CNA, PHG Media Invest a cerut aprobarea pentru cesionarea a 100% din părțile sociale către PHG Media Invest LLC, o companie înregistrată în statul Wyoming, SUA.

Până la acel moment, acționar unic era Daniela Madi Păcuraru, despre care presa a relatat că este soția omului de afaceri Maricel Păcuraru, unul dintre oamenii care controlează grupul Realitatea.

Avocatul societății, Ioan Georgescu, a susținut în fața CNA că „beneficiarul final” rămânea aceeași persoană — Daniela Madi Păcuraru — iar mutarea nu ar fi schimbat controlul real, ci doar forma juridică, arată paginademedia.ro.

Explicația Realitatea Plus: „protecție” din SUA

Întrebați de membrii CNA de ce au ales un acționar din afara Uniunii Europene, reprezentanții Realitatea au susținut că mutarea era necesară pentru „protecția libertății editoriale”.

Avocatul Ioan Georgescu a afirmat că PHG Media ar fi fost supusă unei „campanii” și că, fiind cel mai amendat radiodifuzor de către CNA, compania a decis să își mute acționariatul în SUA pentru o protecție mai mare. El a invocat inclusiv discuții cu Ambasada SUA și a spus că acolo libertatea de exprimare este mai bine garantată.

Problema reală: ANAF cerea oprirea schimbării

În aceeași ședință, CNA a primit și un document oficial din partea ANAF, care a transmis că instituția se află în plin proces de verificare a societății și că nu consideră oportună schimbarea acționariatului în acel moment.

Asta a ridicat imediat suspiciunea că mutarea nu era doar o simplă reorganizare, ci o încercare de repoziționare juridică exact când presiunea fiscală devenise maximă.

Cu alte cuvinte, Realitatea încerca să schimbe firma din spatele licenței tocmai în momentul în care statul verifica obligațiile fiscale și posibilitatea recuperării creanțelor.

Mutarea fusese deja făcută fără aprobarea CNA

Momentul cel mai tensionat al ședinței a venit când avocatul a recunoscut că modificarea fusese deja operată la Registrul Comerțului, deși aprobarea CNA nu fusese obținută.

Această situație este considerată gravă deoarece legea audiovizualului impune acordul prealabil al Consiliului pentru astfel de schimbări. În mod obișnuit, o astfel de mutare poate atrage sancțiuni.

Practic, CNA a fost pus în fața unui fapt aproape împlinit.

În paralel: datorii mari și risc de pierdere a licenței

În același timp, Realitatea Plus avea 28 de amenzi neachitate din 2024, în valoare totală de peste 605.000 de lei. Din acest motiv, CNA a decis în aprilie 2026 retragerea licenței audiovizuale, invocând legea care prevede pierderea licenței dacă dovada plății nu este depusă în termen de șase luni.

Decizia a fost ulterior suspendată de Curtea de Apel București, dar problema financiară a rămas deschisă.

CNA: schimbarea nu trece

La final, CNA a respins oficial modificarea acționariatului.

Teoretic, asta înseamnă că PHG Media Invest trebuie să revină la structura inițială, cu Daniela Madi Păcuraru ca acționar unic. Dacă acest lucru nu se întâmplă, Consiliul poate analiza noi sancțiuni.

Tags:
Citește și...
Sucurile „fără zahăr” și produsele dietetice, tot mai contestate. Ce efecte au observat cercetătorii asupra organismului
Eveniment
Sucurile „fără zahăr” și produsele dietetice, tot mai contestate. Ce efecte au observat cercetătorii asupra organismului
Băiețelul de 5 ani dispărut în Sibiu a fost găsit în viață. Unde l-au descoperit salvatorii. VIDEO din momentul salvării
Eveniment
Băiețelul de 5 ani dispărut în Sibiu a fost găsit în viață. Unde l-au descoperit salvatorii. VIDEO din momentul salvării
Dopaminergic BV de ATOMA la Banca de Cultură Apollonia. Lucrări despre dependență și vindecare, prezentate la Brașov, Veneția și București
Eveniment
Dopaminergic BV de ATOMA la Banca de Cultură Apollonia. Lucrări despre dependență și vindecare, prezentate la Brașov, Veneția și București
Zelenski acuză Rusia că lovește infrastructura civilă din Ucraina. „Peste o sută de drone sunt acum pe cerul nostru”
Externe
Zelenski acuză Rusia că lovește infrastructura civilă din Ucraina. „Peste o sută de drone sunt acum pe cerul nostru”
Prima comună din România în care oamenii se încălzesc cu apă geotermală: „Ne-a făcut primarul prințese”
Eveniment
Prima comună din România în care oamenii se încălzesc cu apă geotermală: „Ne-a făcut primarul prințese”
Vaslui: Gemeni de 5 luni, salvați de pompieri după ce au rămas blocați într-o mașină. Cum s-a întâmplat
Eveniment
Vaslui: Gemeni de 5 luni, salvați de pompieri după ce au rămas blocați într-o mașină. Cum s-a întâmplat
Descinderi la Complexul Energetic Oltenia. Procurorii vizează infracţiuni economice legate de achiziţii publice
Eveniment
Descinderi la Complexul Energetic Oltenia. Procurorii vizează infracţiuni economice legate de achiziţii publice
Un restaurant din Spania a introdus o taxă neobișnuită pentru clienții care exagerează cu mâncarea. Măsura a devenit virală în mediul online
Externe
Un restaurant din Spania a introdus o taxă neobișnuită pentru clienții care exagerează cu mâncarea. Măsura a devenit virală în mediul online
Vești bune pentru pensionari. Cine ar putea primi 480 de lei în plus la pensie, de la 1 ianuarie 2027
Eveniment
Vești bune pentru pensionari. Cine ar putea primi 480 de lei în plus la pensie, de la 1 ianuarie 2027
Angajații companiei Meta protestează împotriva supravegherii digitale. Cum contestă aceștia monitorizarea activității
Externe
Angajații companiei Meta protestează împotriva supravegherii digitale. Cum contestă aceștia monitorizarea activității
Ultima oră
13:56 - Sucurile „fără zahăr” și produsele dietetice, tot mai contestate. Ce efecte au observat cercetătorii asupra organismului
13:50 - Băiețelul de 5 ani dispărut în Sibiu a fost găsit în viață. Unde l-au descoperit salvatorii. VIDEO din momentul salvării
13:49 - Summitul B9 de la București. Nicușor Dan: „E o oportunitate această reuniune” / Președintele Poloniei: „Nu suntem la periferie aici” / UPDATE: Mesajul lui Zelenski, ajuns la București (VIDEO, GALERIE FOTO)
13:48 - Dopaminergic BV de ATOMA la Banca de Cultură Apollonia. Lucrări despre dependență și vindecare, prezentate la Brașov, Veneția și București
13:33 - Real Madrid pregătește o reîmprospătare totală. Mourinho ar fi cerut trei transferuri înainte de revenire
13:30 - Cristi Borcea a cheltuit 150.000 de dolari pe o aventură la Monte Carlo: „Aveam 28 de ani”. Ce femeie a vrut să impresioneze
13:30 - Cum îl cheamă, de fapt, pe Cabral. Detaliul pe care puțini români îl cunosc
13:30 - Euro pierde teren în fața leului. Moneda europeană coboară după seria de recorduri istorice. Cursul oficial transmis de BNR
13:09 - PSD, linii roșii în negocierile pentru premier: „fără AUR și fără Bolojan”. Patru variante de prim-ministru în discuțiile de la Kiseleff
13:05 - Zelenski acuză Rusia că lovește infrastructura civilă din Ucraina. „Peste o sută de drone sunt acum pe cerul nostru”