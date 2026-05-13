Realitatea Plus a încercat să mute acționariatul în SUA chiar în plină anchetă ANAF. CNA a fost anunțat după ce mutarea fusese deja făcută la Registrul Comerțului

Realitatea Plus a încercat să transfere integral acționariatul firmei care deține licența postului către o companie din Statele Unite, exact în perioada în care societatea era verificată de ANAF pentru suspiciuni fiscale și avea probleme majore cu plata amenzilor către stat.

CNA a respins schimbarea de acționariat a Realitatea Plus

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a respins solicitarea PHG Media Invest, firma care operează Realitatea Plus, după ce în timpul ședinței a ieșit la iveală un detaliu esențial: modificarea fusese deja operată la Registrul Comerțului, deși legea cere acordul prealabil al CNA.

Potrivit documentelor depuse la CNA, PHG Media Invest a cerut aprobarea pentru cesionarea a 100% din părțile sociale către PHG Media Invest LLC, o companie înregistrată în statul Wyoming, SUA.

Până la acel moment, acționar unic era Daniela Madi Păcuraru, despre care presa a relatat că este soția omului de afaceri Maricel Păcuraru, unul dintre oamenii care controlează grupul Realitatea.

Avocatul societății, Ioan Georgescu, a susținut în fața CNA că „beneficiarul final” rămânea aceeași persoană — Daniela Madi Păcuraru — iar mutarea nu ar fi schimbat controlul real, ci doar forma juridică, arată

Explicația Realitatea Plus: „protecție” din SUA

Întrebați de membrii CNA de ce au ales un acționar din afara Uniunii Europene, reprezentanții Realitatea au susținut că mutarea era necesară pentru „protecția libertății editoriale”.

Avocatul Ioan Georgescu a afirmat că PHG Media ar fi fost supusă unei „campanii” și că, fiind cel mai amendat radiodifuzor de către CNA, compania a decis să își mute acționariatul în SUA pentru o protecție mai mare. El a invocat inclusiv discuții cu Ambasada SUA și a spus că acolo libertatea de exprimare este mai bine garantată.

Problema reală: ANAF cerea oprirea schimbării

În aceeași ședință, CNA a primit și un , care a transmis că instituția se află în plin proces de verificare a societății și că nu consideră oportună schimbarea acționariatului în acel moment.

Asta a ridicat imediat suspiciunea că mutarea nu era doar o simplă reorganizare, ci o încercare de repoziționare juridică exact când presiunea fiscală devenise maximă.

Cu alte cuvinte, Realitatea încerca să schimbe firma din spatele licenței tocmai în momentul în care statul verifica obligațiile fiscale și posibilitatea recuperării creanțelor.

Mutarea fusese deja făcută fără aprobarea CNA

Momentul cel mai tensionat al ședinței a venit când avocatul a recunoscut că modificarea fusese deja operată la Registrul Comerțului, deși aprobarea CNA nu fusese obținută.

Această situație este considerată gravă deoarece legea audiovizualului impune acordul prealabil al Consiliului pentru astfel de schimbări. În mod obișnuit, o astfel de mutare poate atrage sancțiuni.

Practic, CNA a fost pus în fața unui fapt aproape împlinit.

În paralel: datorii mari și risc de pierdere a licenței

În același timp, Realitatea Plus avea 28 de amenzi neachitate din 2024, în valoare totală de peste 605.000 de lei. Din acest motiv, CNA a decis în aprilie 2026 retragerea licenței audiovizuale, invocând legea care prevede pierderea licenței dacă dovada plății nu este depusă în termen de șase luni.

Decizia a fost ulterior suspendată de Curtea de Apel București, dar problema financiară a rămas deschisă.

CNA: schimbarea nu trece

La final, CNA a respins oficial modificarea acționariatului.

Teoretic, asta înseamnă că PHG Media Invest trebuie să revină la structura inițială, cu Daniela Madi Păcuraru ca acționar unic. Dacă acest lucru nu se întâmplă, Consiliul poate analiza noi sancțiuni.