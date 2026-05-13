Un restaurant din Spania a introdus o taxă neobișnuită pentru clienții care exagerează cu mâncarea. Măsura a devenit virală în mediul online

Răzvan Adrian
13 mai 2026, 11:55
Sursă Foto: magnific.com
Un restaurant de tip bufet din Spania a stârnit discuții după ce a anunțat o taxă neobișnuită aplicată clienților care mănâncă peste măsură, în unele cazuri până la starea de rău.

Localul Sushi Toro, din orașul Gelves, este cunoscut pentru meniul său accesibil și popularitatea ridicată în rândul clienților, însă conducerea a decis să introducă o regulă menită să limiteze risipa și incidentele din restaurant, informează Oddity Central, citat de către Știrile Pro Tv.

Taxă de curățenie pentru cazuri de “exces alimentar”

Potrivit anunțului afișat la intrarea în restaurant, clienții care ajung să vomite din cauza mâncatului excesiv pot fi taxați suplimentar pentru curățenie.

Decizia vine după ce, potrivit conducerii, astfel de situații au devenit suficient de frecvente încât să afecteze activitatea localului și experiența celorlalți clienți.

Restaurantul spune că situațiile au devenit recurente

Reprezentanții Sushi Toro au explicat într-o postare online că au existat mai multe cazuri în care clienții au consumat excesiv, ceea ce a dus la probleme de igienă în spațiul de servire.

Aceștia susțin că măsura are rol preventiv și își propune să încurajeze clienții să comande responsabil, fără a depăși cantitatea pe care o pot consuma.

Discuții aprinse în mediul online

Decizia restaurantului a devenit rapid virală, generând dezbateri în mediul online cu privire la limitele conceptului de „all-you-can-eat” și la responsabilitatea clienților în astfel de situații.

Localul continuă să funcționeze cu meniuri accesibile, însă noua regulă a atras atenția la nivel internațional și a împărțit opiniile publicului.

