Răzvan Adrian
13 mai 2026, 11:29
(FOTO- Hepta/ DPA Images / Pavlo Gonchar)
Angajații Meta au organizat proteste în mai multe birouri din Statele Unite, după instalarea unui software de monitorizare a activității pe calculator, inclusiv urmărirea mișcărilor mouse-ului, măsură percepută de o parte a personalului drept intruzivă.

Potrivit Reuters, citat de către Observator News, angajații au distribuit pliante și au lansat o petiție internă, pe fondul tensiunilor legate de restructurări și concedieri masive planificate de companie.

Pliante în birouri și o forme de proteste tot mai vizibile în cadrul Meta

În mai multe sedii din SUA, angajații Meta au amplasat pliante în spații aglomerate precum săli de ședințe, automate de băuturi sau dispensere de hârtie igienică, transformând mediul de lucru într-un spațiu de protest discret, dar vizibil.

Materialele distribuite au îndemnat angajații să semneze o petiție online împotriva noilor măsuri de monitorizare, semnalând o organizare internă în creștere.

„Nu vrei să lucrezi la Fabrica de Extracție a Datelor Angajaților?”, se arată pe acestea potrivit surselor citate.

Această acțiune reprezintă una dintre cele mai vizibile forme de contestare internă apărute până acum în cadrul Meta.

Val de nemulțumiri pe fondul restructurărilor și al inteligenței artificiale

Contextul este alimentat de planurile Meta de a reduce aproximativ 10% din forța de muncă, într-un proces de restructurare orientat spre dezvoltarea inteligenței artificiale.

Angajații susțin că instrumentele de urmărire sunt percepute ca o etapă pregătitoare pentru automatizare și posibile înlocuiri ale locurilor de muncă.

Nemulțumirile s-au acumulat în ultimele luni atât pe platformele interne ale companiei, cât și pe forumuri online, unde discuțiile despre concedieri și supraveghere au devenit tot mai intense.

Poziția Meta și reacțiile sindicale din Europa

Compania Meta susține că tehnologia de monitorizare este necesară pentru dezvoltarea viitoarelor sisteme de inteligență artificială.

„Dacă dezvoltăm agenți care să ajute oamenii să realizeze sarcini zilnice pe computer, modelele noastre au nevoie de exemple reale despre modul în care oamenii folosesc aceste sisteme – cum ar fi mișcările mouse-ului, clicurile pe butoane și navigarea prin meniuri dropdown.”, informează Meta, potrivit Reuters.

Pliantele și petiția invocă legislația americană privind drepturile angajaților, susținând că aceștia sunt protejați atunci când se organizează pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă.

În Marea Britanie, un grup de angajați Meta a demarat o campanie de sindicalizare prin United Tech and Allied Workers (UTAW), parte a Communication Workers Union, lansând și un site de recrutare.

