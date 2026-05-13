Mihai Trăistariu critică noua direcție Eurovision 2026. „Nu se mai scrie poezie, e prea multă gălăgie și întuneric"

Mihai Trăistariu critică noua direcție Eurovision 2026. „Nu se mai scrie poezie, e prea multă gălăgie și întuneric”

Răzvan Adrian
13 mai 2026, 12:43
Sursă Foto: Facebook -Mihai Trăistariu
Cuprins
  1. Mihai Trăistariu: „Nu mai auzi refrene clare la Eurovision”
  2. „Prea mult negru, prea mulți draci și povești despre iad”
  3. Mihai Trăistariu crede că România are șanse mai mari anul acesta

Fostul reprezentant al României la Eurovision, Mihai Trăistariu, a comentat direct prima semifinală Eurovision 2026 și a lansat mai multe critici la adresa noii direcții muzicale din concurs. Artistul spune că show-urile sunt tot mai spectaculoase, însă muzicalitatea începe să dispară.

Mihai Trăistariu: „Nu mai auzi refrene clare la Eurovision”

Într-o postare publicată pe Facebook, Mihai Trăistariu a mărturisit că rămâne „cel mai mare fan Eurovision”, însă consideră că edițiile recente pun accent mai mult pe efecte vizuale și pe combinații de stiluri decât pe melodii memorabile.

„Piesele s-au modernizat mult. Uneori nu reții mai nimic. Dar sunt moderne! Însă, după opinia mea, se pierde muzicalitatea”, a relatat Mihai Trăistariu pe Facebook.

Artistul a remarcat și faptul că multe dintre piesele din concurs nu mai au refrene clare sau versuri ușor de ținut minte.

„Nu se mai scrie poezie la Eurovision. Noul trend pare să fie o harmalaie de genuri muzicale”, a adăugat cântărețul.

„Prea mult negru, prea mulți draci și povești despre iad”

Mihai Trăistariu a criticat și estetica adoptată de mulți concurenți în semifinala Eurovision 2026, spunând că show-urile sunt dominate de teme întunecate și personaje „diabolice”.

„Prea mult cântat despre draci, vârcolaci, IAD, purgatoriu… Toți se vor diavoli și se îmbracă în negru”, a comentat artistul.

În schimb, fostul reprezentant al României a apreciat câteva dintre momentele serii, printre care Finlanda, Germania, Israel și Polonia, despre care a spus că are „cea mai bună voce din Eurovision 2026”.

Mihai Trăistariu crede că România are șanse mai mari anul acesta

Deși s-a declarat dezamăgit de nivelul general al semifinalei, Mihai Trăistariu consideră că tocmai acest lucru ar putea avantaja România în competiție.

Artistul susține că interpretarea live și vocea pot face diferența într-un concurs în care multe piese par construite mai degrabă pentru efect vizual decât pentru impact muzical.

„Per total, piesele din semifinala asta nu sunt prea grozave. În felul ăsta cresc șansele pentru România. Solista noastră are voce bună și asta va ridica piesa”, a relatat Mihai Trăistariu.

