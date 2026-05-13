Descinderi la Complexul Energetic Oltenia. Procurorii vizează infracţiuni economice legate de achiziţii publice

Polițiștii și procurorii din Gorj au descins miercuri în 19 locații din Gorj, Mehedinți, Argeș, Ilfov și București, într-un dosar care vizează infracțiuni economice legate de achiziții publice realizate de Complexul Energetic Oltenia.

Corupție la Complexul Energetic Oltenia

Ancheta este desfășurată „in rem”, fără persoane puse sub acuzare în acest moment, iar surse din anchetă arată că verificările se concentrează pe contracte pentru cumpărarea de utilaje și pe posibile nereguli în procedurile de achiziție derulate de Complexul Energetic Oltenia în perioada 2025 – martie 2026.

Descinderile vin într-un moment extrem de sensibil pentru sectorul energetic, după ce vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a vorbit public despre ceea ce a numit „ ”, acuzând pierderea unei finanțări europene uriașe și prăbușirea unei alte companii de stat din energie.

162 de milioane de euro pierdute și o companie ajunsă în insolvență

Potrivit Oanei Gheorghiu, în 2023 România avea șansa de a primi prin PNRR 162 de milioane de euro pentru construirea unei centrale noi, moderne, pe gaz la Craiova. Proiectul ar fi eșuat însă după anularea licitațiilor și lipsa procedurilor necesare pentru implementare, iar niciun constructor nu și-ar mai fi asumat proiectul în condițiile create.

Vicepremierul susține că, sub conducerea unei directoare „numite politic”, fără experiență tehnică directă în energie, Electrocentrale Craiova s-a prăbușit financiar: compania a pierdut finanțarea europeană, a acumulat datorii uriașe, a intrat în insolvență în decembrie 2025, iar craiovenii au rămas fără căldură în plină iarnă.

Mai mult, datoriile ar fi crescut de la aproximativ 250 de milioane de lei la aproape un miliard de lei, în timp ce pierderea netă a companiei a ajuns la 433 de milioane de lei, transformând un proiect strategic într-un eșec administrativ major.

Legătura cu ancheta de azi de la CEO

Deși perchezițiile de miercuri vizează oficial Complexul Energetic Oltenia și nu Electrocentrale Craiova, mecanismul descris de anchetatori seamănă puternic cu acuzațiile formulate de Oana Gheorghiu: suspiciuni privind achiziții publice, contracte pentru utilaje, proceduri contestate și investiții strategice blocate.

La CEO, procurorii verifică dacă achizițiile au fost făcute legal și dacă au existat infracțiuni economice în derularea contractelor. La , acuzația este inversă, dar la fel de gravă: lipsa licitațiilor și managementul politic ar fi dus la ratarea unei investiții esențiale și la colapsul companiei.

În ambele cazuri, miza este aceeași: modul în care companiile de stat gestionează bani publici și investiții strategice într-un sector vital pentru economie și populație.