Pompierii vasluieni au salvat doi bebeluși, gemeni în vârstă de aproximativ cinci luni, care rămăseseră blocați într-o mașină.

Bebeluși blocați în mașină. Mama a sunat la 112

S-a întâmplat pe strada Ștefan cel Mare din municipiu. Mama a coborât pentru scurt timp din mașină, dar a uitat cheile în interior, autoturismul închizându-se automat.

Speriată, femeia a sunat la 112. Pompierii au intervenit rapid și i-au scos pe bebeluși din mașină. Nu au existat alte probleme, în afară de sperietura trasă de mamă.

„Detaşamentul de Pompieri Vaslui a intervenit în municipiul Vaslui, pe strada Ştefan cel Mare pentru deblocarea unui autoturism după ce o persoană de sex feminin a uitat cheile în interiorul autovehiculului, acesta blocându-se cu doi bebeluşi în vârstă de aproximativ cinci luni în interior.

La intervenţie a participat o autospecială de stingere dotată cu modul pentru descarcerare şi un echipaj format din şase militari. Pompierii au reuşit deblocarea autoturismului în condiţii de siguranţă, iar copiii nu au necesitat îngrijiri medicale”, a transmis ISU Vaslui.