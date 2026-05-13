Răzvan Adrian
13 mai 2026, 12:12
Sursa Foto: Pixabay.com
Cuprins
  1. Cod galben de vânt în Oltenia, Muntenia și Dobrogea
  2. Avertizare imediată pentru județele Alba și Brașov
  3. Vremea se răcește accentuat în întreaga țară

Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări Cod galben de vânt puternic pentru mai multe zone din România, unde rafalele vor atinge viteze de până la 70-80 km/h.

Meteorologii spun că intensificările vântului vor afecta în special sudul și sud-vestul țării, dar și unele zone din centrul României.

Cod galben de vânt în Oltenia, Muntenia și Dobrogea

Potrivit ANM, avertizarea este valabilă pentru Oltenia, vestul și sudul Munteniei, precum și sudul Dobrogei.

În aceste regiuni, vântul va sufla cu putere, iar rafalele vor avea viteze cuprinse între 50 și 70 km/h. Izolat, acestea pot ajunge la 80 km/h.

Sursă foto: ANM România

Avertizare imediată pentru județele Alba și Brașov

Meteorologii au emis și o avertizare nowcasting pentru mai multe localități din județele Alba și Brașov.

Printre zonele vizate se află municipiile Brașov și Săcele, dar și Predeal, Zărnești, Codlea și Blaj, unde sunt așteptate intensificări ale vântului de până la 70 km/h.

Vremea se răcește accentuat în întreaga țară

Pe lângă episoadele de vânt puternic, ANM avertizează și asupra unei răciri accentuate a vremii.

La munte, în special în zona de creastă, precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare, în condițiile în care temperaturile vor coborî sub valorile normale pentru această perioadă.

