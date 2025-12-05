B1 Inregistrari!
Peste 60.000 de pinguini au murit de foame în largul coastei Africii de Sud. Ce măsuri au luat autoritățile sud-africane

Peste 60.000 de pinguini au murit de foame în largul coastei Africii de Sud. Ce măsuri au luat autoritățile sud-africane

Iulia Petcu
05 dec. 2025
Peste 60.000 de pinguini au murit de foame în largul coastei Africii de Sud. Ce măsuri au luat autoritățile sud-africane
Pinguini sud-africani sursa foto: freepik
Cuprins
  1. Ce relevă noul studiu despre dispariția pinguinilor africani
  2. De ce a scăzut atât de mult hrana disponibilă pentru pinguini
  3. Ce măsuri au luat autoritățile sud-africane

Moartea a zeci de mii de pinguini africani readuce în atenție fragilitatea ecosistemelor marine și efectele dramatice ale schimbărilor climatice asupra speciilor vulnerabile. Un nou studiu realizat de Universitatea din Exeter arată un declin abrupt, cu consecințe care ar putea deveni ireversibile dacă tendințele actuale se mențin.

Ce relevă noul studiu despre dispariția pinguinilor africani

Cercetătorii britanici au analizat evoluția coloniilor de pe Insula Dassen și Insula Robben între anii 2004 și 2011. Conform datelor prezentate, peste 60.000 de pinguini au murit de foame în largul coastei Africii de Sud, pierdere asociată direct cu scăderea accentuată a populațiilor de sardine. În aceeași perioadă, mai bine de 95% dintre pinguinii africani din cele două colonii studiate au dispărut, arată sursele citate de The Independent.

Specialiștii consideră că o parte importantă a mortalității s-a produs în timpul perioadelor de năpârlire, moment critic în care păsările își pierd penajul și nu se pot hrăni timp de câteva săptămâni. Problema s-a amplificat în contextul în care sardinele, resursa lor principală, au ajuns la mai puțin de un sfert din nivelul maxim înregistrat, relatează Libertatea.ro.

De ce a scăzut atât de mult hrana disponibilă pentru pinguini

O serie de factori au contribuit la diminuarea masivă a populațiilor de sardine. Printre principalele cauze se numără pescuitul intensiv, încălzirea apelor, modificările de salinitate și schimbările climatice tot mai agresive, care influențează circulația curenților și distribuția nutrienților.

Biologul Richard Sherley, coautor al studiului, sintetizează gravitatea situației: „Se pare că acest lucru a cauzat o penurie severă de hrană pentru pinguinii africani, rezultând o pierdere estimată la aproximativ 62.000 de indivizi reproducători”. Impactul a fost devastator, ducând la prăbușirea coloniilor de pe Insula Robben și Insula Dassen, două dintre cele mai importante situri de reproducere ale speciei.

În prezent, populația globală a pinguinilor africani este cu aproape 80% mai mică decât în urmă cu 30 de ani, iar specialiștii avertizează că, menținându-se ritmul actual, specia ar putea dispărea complet din sălbăticie în următorul deceniu. În lume au mai rămas sub 10.000 de perechi reproducătoare ale pinguinului african alb-negru, iar Uniunea Internaționale pentru Conservarea Naturii (IUCN) îl include în Lista Roșie a speciilor pe cale de extincție critică pentru anul 2024.

Ce măsuri au luat autoritățile sud-africane

Pentru a limita declinul, autoritățile au instituit o interdicție de 10 ani asupra pescuitului comercial în jurul a șase colonii importante, printre care Insula Robben (locul unde Nelson Mandela a fost încarcerat aproape 17 ani) și Insula Dassen. Restricția urmărește să reducă presiunea asupra stocurilor de sardine și să ofere coloniilor o șansă de refacere.

Totuși, protecția habitatelor rămâne doar o parte a problemei. Pinguinii africani sunt o atracție turistică majoră, iar miile de vizitatori anual pot provoca stres suplimentar coloniilor, afectând comportamentul păsărilor și succesul reproductiv.

