Sfântul Nicolae, „chip al blândeților” și unul dintre cei mai iubiți sfinți ai creștinătății, este sărbătorit pe 6 decembrie. Peste 790.000 de români își prăznuiesc onomastica.

Un ierarh al Bisericii din vremea Împăratului Constantin cel Mare

Nicolae a trăit în timpul Sfântului Mare Împărat Constantin cel Mare (306–337), perioada în care creștinismul a ieșit din umbra persecuțiilor.

„Așa a voit Dumnezeu să unească în păstorie pe doi mari luminați ai cerului: Împăratul Constantin cel Mare, eliberatorul Bisericii creștine, și Sfântul Nicolae, cununa Bisericii creștine”, scria Olga Greceanu în „Viața Sfântului Nicolae”.

Născut în Patara, crescut în credință și înțelepciune

Originar din orașul Patara din Asia Mică, Sfântul Nicolae s-a născut în anul 270, într-o familie creștină înstărită și evlavioasă. Părinții săi, Teofan și Nona, l-au numit „Nicolae”, nume care se tâlcuiește „biruitor de popor”, înțeles care avea să se adeverească prin întreaga sa viață dedicată binelui și dreptății.

Rămas orfan de mic, a fost crescut de unchiul său, tot Nicolae, care era episcop al cetății Patara. Sub îndrumarea acestuia, tânărul a dobândit o educație aleasă și o profundă înțelepciune duhovnicească, fiind ales ulterior episcop al Mirelor Lichiei.

Apărător al credinței la Sinodul de la Niceea

În timpul persecuțiilor din vremea împăraților Dioclețian și Maximilian, Sfântul Nicolae a fost întemnițat pentru credința sa. După Edictul de la Mediolan din 313, care a adus libertate creștinilor, a fost eliberat.

În anul 325, a participat la Primul Sinod Ecumenic de la Niceea, alături de cei 318 Sfinți Părinți convocați de Împăratul Constantin cel Mare. Acolo a apărat cu fermitate învățătura Bisericii despre dumnezeirea Fiului lui Dumnezeu, împotriva ereziei ariene, rămânând în istorie ca un puternic îndreptător al credinței.

Sfântul bunătății și al milosteniei

Sfântul Nicolae este cunoscut în întreaga lume drept simbol al bunătății, milosteniei și blândeții. Numeroase tradiții povestesc despre modul în care i-a ajutat pe cei aflați în necaz: pe tatăl cu cele trei fete sărace, cărora le-a salvat onoarea și viitorul; pe corăbierii prinși în furtună; sau pe locuitorii Mirelor Lichiei, pe care i-a sprijinit în vreme de foamete prin venirea unei corăbii încărcate miraculos cu grâne.

Prin aceste fapte, Sfântul Nicolae a inspirat de-a lungul secolelor o „cultură a bunătății și dărniciei”, așa cum sublinia Preafericitul Părinte Daniel într-un articol din Ziarul Lumina.

Peste 790.000 de români își sărbătoresc onomastica

Potrivit datelor Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, peste 790.000 de români poartă nume derivate din Nicolae și își serbează onomastica pe 6 decembrie. Dintre aceștia, peste 295.000 sunt femei și peste 500.000 bărbați.

Cele mai frecvente prenume feminine sunt:

Nicoleta – 220.581

Niculina – 39.921

Nicole – 16.644

La bărbați, cele mai răspândite nume sunt: