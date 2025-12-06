O elevă în vârstă de 16 ani și mama sa au descoperit un șoarece viu într-o pungă de granola sigilată, cumpărată dintr-un supermarket din nordul Londrei. Incidentul a șocat familia și a declanșat o anchetă din partea magazinului și a furnizorului produsului.

Ce s-a întâmplat

Josie Wright, în vârstă de 16 ani, tocmai se întorsese duminică dimineața de la magazinul din Arnos Grove când a observat că pachetul de granola cu stafide, nuci și miere, achiziționat cu 2,40 lire sterline, începea să se miște, conform Daily Mail, citat de Adevărul.

Inițial nu i-a dat importanță, însă sunetele provenind din interiorul pungii nedeschise au alarmat-o. Așadar, l-a deschis și a găsit… o surpriză!

„Nu am observat nimic când eram în magazin, nu se mișca și nici nu făcea zgomot. Când am scanat produsul, nu părea să fie mai greu. (…) Acasă, am scos granola din pungă și am văzut că se mișca și făcea zgomot. La început, am crezut că era din cauza granolei, așa că am lăsat-o cinci minute, dar apoi am auzit sunete de mestecat. Încercam să-mi dau seama ce era. M-am gândit că ar putea fi un gândac sau ceva de genul ăsta, dar se auzea cum mesteca. Mi-am dat seama imediat că era un rozător”, a mărturisit adolescenta.

Reacții

Josie a alergat și a alertat-o pe mama sa, Lindsay, în vârstă de 56 de ani. Aceasta a rămas uimită.

„Nimeni nu se așteaptă să găsească un șoarece în granola. Credem că era un șoarece de câmp pui sau ceva de genul ăsta. Nu avem idee cum a ajuns acolo – credem că ar putea fi o problemă la fabrică. Privind în pungă, se puteau vedea ovăz pe jumătate mâncat, credem că încerca să iasă”, au spus cele două.

Tânăra și mama sa s-au grăbit să ducă punga înapoi la magazin: „Este un risc profesional. Granola conținea multe stafide și stafide aurii, așa că înțeleg că nu neapărat ai putea observa asta. (…) Din fericire, nu am mâncat-o și am observat înainte să deschidem pachetul”, a spus femeia.

„Nu cred că mai vreau să ating vreodată o pungă de granola”

Josie a raportat problema serviciului de relații cu clienții, însă adolescenta susține că personalul supermarketului „nu părea îngrijorat”. Magazinul a lansat o anchetă urgentă împreună cu furnizorul său.

„Nu ne-au oferit un voucher sau vreo compensație. Au luat doar punga și au schimbat-o cu alta. Am ajuns acasă și am sunat la serviciul de relații cu clienții (…)”, a spus Josie.

Tânăra a mai mărturisit că nu se mai gândește să cumpere prea curând granola: „Nu cred că mai vreau să ating vreodată o pungă de granola”.