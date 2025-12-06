Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a efectuat controale naționale în prima săptămână a lunii decembrie și a aplicat sancțiuni în valoare de aproximativ 4,23 milioane de lei . De asemenea, a oprit activitatea a 13 operatori economici care prezentau deficiențe semnificative.
Potrivit unui comunicat de presă al instituției, între 2 și 5 decembrie, comisarii ANPC au verificat respectarea legislației privind protecția consumatorilor în peste 1.600 de operatori economici din întreaga țară, scrie Agerpres.
În urma controalelor, au fost constatate multiple neconformități care afectau siguranța și drepturile consumatorilor.
În total, comisarii ANPC au aplicat 839 de amenzi contravenționale, în valoare de aproximativ 4,23 milioane de lei, și 702 avertismente.
Totodată, au fost oprite definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de peste 504.000 lei, iar alte produse cu deficiențe au fost retrase temporar, însumând peste 419.000 lei. În cazul a 13 operatori economici, prestarea serviciilor a fost suspendată până la remedierea problemelor constatate.
Printre problemele identificate se numără:
Autoritatea recomandă consumatorilor să fie atenți la informațiile oferite de comercianți și să sesizeze orice neconformitate prin intermediul canalelor oficiale ale ANPC.
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) se ocupă cu protecția drepturilor consumatorilor și verificarea conformității produselor și serviciilor. Instituția efectuează controale, aplică amenzi și poate opri de la comercializare produse neconforme sau suspenda activitatea firmelor care încalcă legislația, asigurând siguranța și informarea corectă a consumatorilor.