B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » ANPC, amenzi de peste 4 milioane de lei, aplicate în decembrie. Principalele nereguli găsite

ANPC, amenzi de peste 4 milioane de lei, aplicate în decembrie. Principalele nereguli găsite

Selen Osmanoglu
06 dec. 2025, 12:40
ANPC, amenzi de peste 4 milioane de lei, aplicate în decembrie. Principalele nereguli găsite
Foto: Inquam Photos / Alexandra Pandrea
Cuprins
  1. Controale la nivel național
  2. Sancțiunile aplicate
  3. Principalele probleme găsite

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a efectuat controale naționale în prima săptămână a lunii decembrie și a aplicat sancțiuni în valoare de aproximativ 4,23 milioane de lei . De asemenea, a oprit activitatea a 13 operatori economici care prezentau deficiențe semnificative.

Controale la nivel național

Potrivit unui comunicat de presă al instituției, între 2 și 5 decembrie, comisarii ANPC au verificat respectarea legislației privind protecția consumatorilor în peste 1.600 de operatori economici din întreaga țară, scrie Agerpres.

În urma controalelor, au fost constatate multiple neconformități care afectau siguranța și drepturile consumatorilor.

Sancțiunile aplicate

În total, comisarii ANPC au aplicat 839 de amenzi contravenționale, în valoare de aproximativ 4,23 milioane de lei, și 702 avertismente.

Totodată, au fost oprite definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de peste 504.000 lei, iar alte produse cu deficiențe au fost retrase temporar, însumând peste 419.000 lei. În cazul a 13 operatori economici, prestarea serviciilor a fost suspendată până la remedierea problemelor constatate.

Principalele probleme găsite

Printre problemele identificate se numără:

  • Prezența lichidului sangvinolent în ambalajul cărnii și organelor preambalate.
  • Utilizarea uleiului alimentar cu grad avansat de degradare termică.
  • Folosirea echipamentelor, ustensilelor și spațiilor cu grad ridicat de uzură, cu depuneri de rugină și impurități.
  • Comercializarea produselor alimentare cu termenul de valabilitate depășit.
  • Lipsa afișării prețurilor și a altor informații esențiale pentru consumatori.
  • Informații incomplete sau incorecte privind produsele alimentare oferite spre vânzare.
  • Comercializarea unor jucării fără avertismente obligatorii și fără informații despre persoana responsabilă de punerea pe piață.

Autoritatea recomandă consumatorilor să fie atenți la informațiile oferite de comercianți și să sesizeze orice neconformitate prin intermediul canalelor oficiale ale ANPC.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) se ocupă cu protecția drepturilor consumatorilor și verificarea conformității produselor și serviciilor. Instituția efectuează controale, aplică amenzi și poate opri de la comercializare produse neconforme sau suspenda activitatea firmelor care încalcă legislația, asigurând siguranța și informarea corectă a consumatorilor.

Tags:
Citește și...
Panică la o școală cu secții de votare! A fost semnalat un miros de gaze
Eveniment
Panică la o școală cu secții de votare! A fost semnalat un miros de gaze
Crimă din 1987, rezolvată după 40 de ani. Probele care au dus la un „prolific criminal în serie”
Eveniment
Crimă din 1987, rezolvată după 40 de ani. Probele care au dus la un „prolific criminal în serie”
Criminalul care a provocat intenționat accidentul din Borănești, prins în Marea Britanie. Ce pedeapsă a primit
Eveniment
Criminalul care a provocat intenționat accidentul din Borănești, prins în Marea Britanie. Ce pedeapsă a primit
Cutremur în județul Vrancea, sâmbătă! Ce magnitudine a avut acesta
Eveniment
Cutremur în județul Vrancea, sâmbătă! Ce magnitudine a avut acesta
Patriarhul Daniel: „Sfântul Nicolae este, în chip tainic, însoțitorul nostru pe drumul Postului Crăciunului”
Eveniment
Patriarhul Daniel: „Sfântul Nicolae este, în chip tainic, însoțitorul nostru pe drumul Postului Crăciunului”
Cereale cu surprize! O adolescentă a găsit un șoarece viu într-o pungă sigilată
Eveniment
Cereale cu surprize! O adolescentă a găsit un șoarece viu într-o pungă sigilată
Alegerile locale din București 2025: reguli, secții și documente necesare
Eveniment
Alegerile locale din București 2025: reguli, secții și documente necesare
Avertismentul Statelor Unite către Europa: NATO ar putea fi afectat dacă nu se consolidează apărarea până în 2027
Eveniment
Avertismentul Statelor Unite către Europa: NATO ar putea fi afectat dacă nu se consolidează apărarea până în 2027
Momentul perfect pentru a aerisi locuința. Cum să aerisim eficient în sezonul rece
Eveniment
Momentul perfect pentru a aerisi locuința. Cum să aerisim eficient în sezonul rece
Obiceiuri care încetinesc îmbătrânirea organismului. Stilul de viață recomandat odată cu înaintarea în vârstă
Eveniment
Obiceiuri care încetinesc îmbătrânirea organismului. Stilul de viață recomandat odată cu înaintarea în vârstă
Ultima oră
15:21 - Anda Adam și soțul ei, pregătiți pentru noi provocări după „Asia Express”: „Nu prea spunem noi nu”
14:40 - Panică la o școală cu secții de votare! A fost semnalat un miros de gaze
14:09 - Crimă din 1987, rezolvată după 40 de ani. Probele care au dus la un „prolific criminal în serie”
13:30 - Criminalul care a provocat intenționat accidentul din Borănești, prins în Marea Britanie. Ce pedeapsă a primit
11:48 - Cutremur în județul Vrancea, sâmbătă! Ce magnitudine a avut acesta
11:24 - Patriarhul Daniel: „Sfântul Nicolae este, în chip tainic, însoțitorul nostru pe drumul Postului Crăciunului”
10:45 - Vremea astăzi, 6 decembrie: schimbări de temperatură și ploi locale
10:34 - Cereale cu surprize! O adolescentă a găsit un șoarece viu într-o pungă sigilată
10:01 - Alegerile locale din București 2025: reguli, secții și documente necesare
09:28 - Avertismentul Statelor Unite către Europa: NATO ar putea fi afectat dacă nu se consolidează apărarea până în 2027