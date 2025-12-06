Autoritatea Națională pentru (ANPC) a efectuat naționale în prima săptămână a lunii decembrie și a aplicat sancțiuni în valoare de aproximativ 4,23 milioane de lei . De asemenea, a oprit activitatea a 13 operatori economici care prezentau deficiențe semnificative.

Controale la nivel național

Potrivit unui comunicat de presă al instituției, între 2 și 5 decembrie, comisarii ANPC au verificat respectarea legislației privind protecția consumatorilor în peste 1.600 de operatori economici din întreaga țară, scrie Agerpres.

În urma controalelor, au fost constatate multiple neconformități care afectau siguranța și drepturile consumatorilor.

Sancțiunile aplicate

În total, comisarii ANPC au aplicat 839 de amenzi contravenționale, în valoare de aproximativ 4,23 milioane de lei, și 702 avertismente.

Totodată, au fost oprite definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de peste 504.000 lei, iar alte produse cu deficiențe au fost retrase temporar, însumând peste 419.000 lei. În cazul a 13 operatori economici, prestarea serviciilor a fost suspendată până la remedierea problemelor constatate.

Principalele probleme găsite

Printre problemele identificate se numără:

Prezența lichidului sangvinolent în ambalajul cărnii și organelor preambalate.

Utilizarea uleiului alimentar cu grad avansat de degradare termică.

Folosirea echipamentelor, ustensilelor și spațiilor cu grad ridicat de uzură, cu depuneri de rugină și impurități.

Comercializarea produselor alimentare cu termenul de valabilitate depășit.

Lipsa afișării prețurilor și a altor informații esențiale pentru consumatori.

Informații incomplete sau incorecte privind produsele alimentare oferite spre vânzare.

Comercializarea unor jucării fără avertismente obligatorii și fără informații despre persoana responsabilă de punerea pe piață.

Autoritatea recomandă consumatorilor să fie atenți la informațiile oferite de comercianți și să sesizeze orice neconformitate prin intermediul canalelor oficiale ale ANPC.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) se ocupă cu protecția drepturilor consumatorilor și verificarea conformității produselor și serviciilor. Instituția efectuează controale, aplică amenzi și poate opri de la comercializare produse neconforme sau suspenda activitatea firmelor care încalcă legislația, asigurând siguranța și informarea corectă a consumatorilor.