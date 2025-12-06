Cutremur în județul Vrancea, sâmbătă! Ce magnitudine a avut acesta

Un cutremur slab, cu magnitudinea 3,5, a fost înregistrat sâmbătă dimineață în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, anunță Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Seismul s-a produs la o adâncime de 135,2 kilometri și a fost resimțit local.
Seismul s-a produs la adâncimea de 135,2 kilometri, în apropierea următoarelor orașe: 49 km vest de Focșani, 62 km est de Sfântu-Gheorghe, 64 km nord de Buzău, 74 km est de Brașov, 92 km nord-est de Ploiești, conform INCDFP.
În luna decembrie, în România s-au înregistrat deja opt cutremure cu magnitudini între 2 și 3,5. Cele mai mari seisme din 2025 au avut magnitudinea 4,4 și au avut loc pe 13 februarie, în județul Buzău și pe 11 mai, în județul Vrancea.
Anul trecut, cel mai important cutremur a fost înregistrat pe 16 septembrie în județul Buzău și a avut magnitudinea 5,4.
Un cutremur poate apărea oricând, mai ales în zonele seismice, cum este Vrancea. Este important să știi cum să reacționezi pentru a te proteja pe tine și pe cei din jur.
În timpul cutremurului:
După cutremur:
Pregătirea și calmul pot salva vieți. Fiecare pas corect, înainte, în timpul și după cutremur, contribuie la siguranța ta și a celor dragi.