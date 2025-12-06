Cutremur în județul Vrancea, sâmbătă! Ce magnitudine a avut acesta

Un cutremur slab, cu magnitudinea 3,5, a fost înregistrat sâmbătă dimineață în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, anunță Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului ( ). Seismul s-a produs la o adâncime de 135,2 kilometri și a fost resimțit local.

Ce s-a întâmplat

s-a produs la adâncimea de 135,2 kilometri, în apropierea următoarelor orașe: 49 km vest de Focșani, 62 km est de Sfântu-Gheorghe, 64 km nord de Buzău, 74 km est de Brașov, 92 km nord-est de Ploiești, conform INCDFP.

În luna decembrie, în România s-au înregistrat deja opt cutremure cu magnitudini între 2 și 3,5. Cele mai mari seisme din 2025 au avut magnitudinea 4,4 și au avut loc pe 13 februarie, în județul Buzău și pe 11 mai, în județul Vrancea.

Anul trecut, cel mai important cutremur a fost înregistrat pe 16 septembrie în județul Buzău și a avut magnitudinea 5,4.

Ce faci în caz de cutremur

Un cutremur poate apărea oricând, mai ales în zonele seismice, cum este Vrancea. Este important să știi cum să reacționezi pentru a te proteja pe tine și pe cei din jur.

În timpul cutremurului:

Rămâi calm și nu te panica.

Adăpostește-te sub o masă solidă sau lângă un perete interior rezistent, departe de ferestre, oglinzi și obiecte care pot cădea.

Protejează-ți capul și gâtul cu brațele sau cu obiecte precum perne sau haine groase.

Dacă ești afară, depărtează-te de clădiri, stâlpi de electricitate și copaci, rămânând într-un spațiu deschis.

Dacă ești la volan, oprește mașina într-un loc sigur, evitând podurile, pasajele și clădirile.

După cutremur:

Verifică dacă tu și cei din jur sunteți în siguranță.

Evită folosirea liftului.

Atenție la eventuale replici seismice.

Închide gazul, apa și electricitatea dacă observi scurgeri sau avarii.

Urmează informațiile oficiale transmise de autorități.

Pregătirea și calmul pot salva vieți. Fiecare pas corect, înainte, în timpul și după cutremur, contribuie la siguranța ta și a celor dragi.