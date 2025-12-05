Solstițiul de iarnă rămâne unul dintre cele mai semnificative momente astronomice ale anului, fiind perceput atât ca un prag sezonier, cât și ca un simbol al reînnoirii. Anul acesta, cea mai lungă noapte din an va avea loc pe 21 decembrie.

Ce reprezintă solstițiul de iarnă din punct de vedere astronomic

În România, solstițiul de iarnă are loc pe 21 decembrie, în jurul orei 17:30, moment care marchează cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte din întregul an. De aici înainte, până la solstițiul de vară din 21 iunie, durata zilei începe să crească treptat, iar nopțile devin progresiv mai scurte. Chiar dacă iarna meteorologică începe la 1 decembrie, iarna astronomică debutează oficial odată cu acest fenomen.

Astronomul Adrian Șonka, de la „Amiral Vasile Urseanu” din București, explică exact ce se întâmplă în această perioadă.

„Solstițiul de iarnă marchează începutul iernii astronomice, momentul în care Soarele atinge cea mai sudică poziție pe sfera cerească, la aproximativ 23°27′ sud față de ecuator, deasupra cercului de latitudine numit „Tropicul Capricornului”. În această zi, răsăritul și apusul se deplasează simetric spre sud față de punctele cardinale est și vest, determinând astfel cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte a anului”, a explicat Adrian Șonka.

De ce sunt nopțile atât de lungi în timpul solstițiului de iarnă

Explicația pentru prelungirea întunericului în luna ține de poziția aparent staționară a Soarelui pe cer. „Fenomenul din luna decembrie desemnează perioada în care poziția Soarelui la amiază variază foarte puțin, acesta fiind aproape staționar pe cer în perioada solstițiului de iarnă. Abia după acest moment, Soarele începe să urce treptat mai sus la mijlocul zilei, semn al faptului că zilele încep să se lungească”, a explicat Șonka.

Pentru latitudinea României, în jur de 45°, Soarele ajunge la numai aproximativ 21° deasupra orizontului la prânz, ceea ce reduce drastic intervalul de lumină. „În timpul solstițiului de iarnă, nopțile ating cea mai mare durată din întregul an deoarece Soarele urcă foarte puțin pe cer și rămâne vizibil pentru un interval scurt. (…) În aceste condiții, ziua ajunge la minimul anual – în București, aproximativ 8 ore și 50 de minute – în timp ce noaptea atinge durata maximă, de aproape 15 ore și 10 minute”, a precizat astronomul, potrivit click.ro.

Tot el subliniază că efectele sunt opuse în emisfera sudică, unde acest moment marchează începutul verii astronomice, iar Soarele se află la altitudinea maximă anuală.