Frank Gehry a murit la 96 de ani

Renumitul arhitect a murit în această dimineață, vineri, 5 decembrie, în locuinţa sa din Santa Monica în urma unei scurte . Anunțul decesului a fost făcut de reprezentanții biroul arhitectului într-un mail, după cum transmis AFP. Frank Gehry, care avea 96 de ani este celebru pentru creaţiile sale îndrăzneţe şi fanteziste.

Printre clădirile realizate de el se numără Muzeul Guggenheim din Bilbao, Spania, sau Walt Disney Concert Hall din Los Angeles. Operele sale emblematice sunt mărturia îndrăznelii şi , care au marcat şi revoluţionat istoria arhitecturii. Prin proiectele sale, a estompat graniţa dintre arhitectură şi artă.

Pe numele său real Frank Owen Goldberg, cunoscutul arhitect s-a născut la Toronto pe 28 februarie 1929. El provine dintr-o familie de origine evreiască care s-a mutat în Statele Unite la finalul anilor 1940.

Arhitectul cu un personaj în „The Simpsons”

Frank Owen Goldberg a studiat în Los Angeles la Universitatea din California de Sud. Și-a dat licenţa în anul 1954 şi, cam în aceeaşi perioadă, și-a schimbat numele în Frank Gehry. A făcut-o pentru a se proteja de antisemitism. Ulterior, s-a înrolat în armata americană în timp ce a studiat urbanismul la Universitatea Harvard.

Anii 1970-1980 au marcat debutul unei lungi serii de realizări arhitecturale îndrăzneţe şi inovatoare. Apropiat de avangarda californiană, a inventat noi principii de compoziţie arhitectonică şi a explorat tehnici de modelare cu ajutorul computerului. Aceste tehnici vor ocupa un loc important în opera sa.

În 1989, a primit cea mai înaltă distincţie din lumea arhitecturii, premiul Pritzker. Gehry are propriul personaj într-un episod din serialul de desene animate de mare succes „The Simpsons”.

Muzeul Guggenheim Bilbao l-a consacrat pe Frank Gehry la nivel global

Inaugurat în 1997, Muzeul din Spania îi aduce consacrarea mondială arhitectului americano-canadian. Clădirea, cu o formă ondulată asemenea unui peşte, semnătura lui Frank Gehry, este construită din calcar, sticlă şi curbe din titan care reflectă lumina.

După această realizare specială, au urmat alte proiecte la fel de spectaculoase şi îndrăzneţe. El a proiectat Walt Disney Concert Hall din Los Angeles (2003), zgârie-norul de pe Spruce Street numărul 8, New York (2011), Fundația Louis Vuitton din Paris (2014).

În 2018 a terminat construcţia noului sediu general al companiei Facebook din Silicon Valley.