Pomenirea Sfântului Ierarh Nicolae, sărbătorită pe 6 decembrie, aduce în sufletele credincioșilor bucurie și lumină, fiind un moment de reflecție asupra generozității, smereniei și credinței. Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, subliniază importanța modelului în viața copiilor și a credincioșilor de toate vârstele.

Sfântul Nicolae, ocrotitor al copiilor și al celor neajutorați

„În aceste zile binecuvântate de post și așteptare, când Biserica noastră se pregătește să-L întâmpine pe Pruncul Iisus în ieslea din Betleem, pomenirea Sfântului Ierarh Nicolae ne aduce în suflet bucurie și lumină. Cunoscut în rândul celor mici drept Moș Nicolae, cel care aduce daruri și zâmbete, Sfântul Nicolae este, în chip tainic, însoțitorul nostru pe drumul Postului Crăciunului, povățuitor către peștera în care va răsări Soarele dreptății, Iisus Hristos”, a afirmat Patriarhul, vineri, la spectacolul cultural-artistic „Sfântul Nicolae în mijlocul copiilor”, scrie Agerpres.

Patriarhul a arătat că Sfântul Nicolae este socotit, dintru începuturi, ocrotitor al copiilor și al celor neajutorați, precum și pildă de mărturisire a credinței pentru ierarhi, preoți și credincioși din toate vremurile.

Virtuțile Sfântului Nicolae

„Troparul său îi zugrăvește chipul prin cuvinte pline de frumusețe duhovnicească: ‘îndreptător al credinței’, ‘chip al blândeților’ și ‘învățător al înfrânării’. Iată, așadar, trei virtuți esențiale pe care sfântul le-a cultivat și le-a trăit cu toată ființa sa și pe care ni le transmite, astăzi, drept moștenire: dreapta credință, blândețea inimii și viața curată. Viața Sfântului Nicolae este o lecție concretă despre smerenie și dărnicie sau generozitate. Socotindu-se doar un simplu administrator al bunurilor pământești – bunuri care trebuie oferite și celor săraci sau neajutorați -, Sfântul a dovedit că darurile primite de la Dumnezeu se înmulțesc atunci când sunt împărțite cu semenii noștri și că, uneori, ajungem săraci și pentru că nu știm să dăruim și altora ceea ce am primit”, a explicat Patriarhul.

Sfântul Nicolae nu a păstrat pentru sine bogățiile lumii acesteia, ci le-a transformat în punți de iubire către cei aflați în nevoi, fiind un model al bunătății care nu așteaptă răsplată și al generozității care nu caută laudă.

Lecții de viață

„Ne amintim, în chip deosebit, de ajutorul tainic oferit celor trei fete, al căror tată, copleșit de sărăcia aspră și ajuns la capătul puterilor, voia să le împingă spre desfrânare pentru bani. Aici, Sfântul Nicolae, alegând calea smereniei și a discreției îngerești, a aruncat pungi cu galbeni pe fereastra casei lor, în ceasul nopții, salvându-le nu doar cinstea și viitorul pământesc, ci și demnitatea sufletului, pe care nicio bogăție materială nu o poate cumpăra”, a evidențiat înaltul ierarh.

„Tradiția Bisericii pomenește, în aceeași măsură, de cei trei ostași nevinovați, prinși în mrejele unei condamnări nedrepte la moarte de către un judecător orbit de putere și corupție, ostași care au fost scăpați de la moarte prin intervenția sa. Același curaj providențial a ieșit la iveală și la Sinodul I Ecumenic de la Niceea (325), unde Sfântul Nicolae a apărat dreapta credință împotriva ereticului Arie, care nega dumnezeirea lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu”, a adăugat.

Îndemnurile Patriarhului

PF Daniel subliniază că pilda Sfântului Nicolae ne cheamă să cultivăm în sufletele noastre credința ortodoxă și valorile bunătății, dărniciei, curajului și smereniei vieții creștine.

„Sfântul Nicolae ne învață că a fi bun înseamnă, mai presus de toate, a deveni bun în chip statornic, a face din bunătate un mod de a fi, o stare lăuntrică permanentă, iar nu doar gesturi singulare de generozitate. Ne reamintește, de asemenea, că dărnicia adevărată implică a dărui cu bucurie și din puținul pe care îl avem, încredințați fiind că mâna care dăruiește se umple mereu de binecuvântări, depășind astfel simpla oferire din prisosul nostru. Tot astfel, sfințenia vieții creștine se manifestă, mai ales, prin smerenie și iubire milostivă”, a spus acesta.

„Într-o lume în care se cultivă egoismul și individualismul, goana după profit și îmbuibarea cu cele trecătoare, Sfântul Nicolae – al cărui nume înseamnă ‘popor biruitor prin virtuți’ – ne îndeamnă să fim popor mărturisitor, popor postitor, popor dăruitor. Suntem chemați să nu ținem darurile pentru noi, ci să le înmulțim prin dăruirea lor către copiii săraci, către bătrânii singuri, către cei bolnavi și întristați, către toți cei care au nevoie de un cuvânt bun, de o faptă de milostenie sau de un semn de speranță. Să ne rugăm, așadar, ca Sfântul Nicolae să sădească în inimile tuturor copiilor semințele bunătății, ale credinței și ale frumuseții sufletești. Să-i ajute să crească în înțelepciune și har, să devină, la rândul lor, oameni ai dăruirii și ai mărturisirii lui Hristos în lume”, a adăugat Patriarhul.