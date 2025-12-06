B1 Inregistrari!
Vremea astăzi, 6 decembrie: schimbări de temperatură și ploi locale

Vremea astăzi, 6 decembrie: schimbări de temperatură și ploi locale

06 dec. 2025, 10:45
Vremea astăzi, 6 decembrie: schimbări de temperatură și ploi locale
Sursa foto simbol: Pixabay
Sâmbătă, 6 decembrie, aduce o vreme cu două fețe în România. În timp ce o parte a țării se bucură de soare și temperaturi ridicate pentru această perioadă, sudul și estul rămân sub influența norilor, a ploilor și a vântului puternic.

Temperaturi în scădere

Temperaturile scad în majoritatea regiunilor, însă maximele se mențin peste media normală a perioadei.

  • Minimele zilei: De la 3 grade în Bucovina.
  • Maximele zilei: Până la 12 grade în vestul, nord-vestul țării și pe litoral.

Alertă de vânt și ploi în sud și est

  • În sudul și estul României, cerul va fi mai mult acoperit, iar vântul își va face simțită prezența cu intensificări notabile.
  • În Dobrogea și Bărăgan găsim atmosferă mohorâtă, cu înnorări persistente și câteva reprize de ploaie. Vântul atinge viteze de până la 65 km/h. Pe litoral se mențin 12 grade.
  • În Moldova sudică și în nordul Munteniei avem vreme închisă. O să plouă, iar vântul bate destul de tare. Temperaturile, în scădere, se opresc la 6 grade.
  • În Oltenia găsim înnorări persistente și mai multe reprize de ploaie. Vântul bate destul de tare dimineața, iar temperaturile se opresc la 11 grade.
  • În sudul țării (Muntenia) avem tot atmosferă mohorâtă. O să plouă, iar vântul are intensificări. Se mai răcește, însă se vor înregistra 8 grade.

Soare și vreme frumoasă în Vest și Nord

Dacă locuiți în jumătatea vestică și nordică a țării, vă veți bucura de o zi însorită și caldă.

  • În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina sunt condiții de ceață dimineața. Cerul rămâne acoperit, însă ploile apar doar pe suprafețe restrânse. Se mai răcește, iar la amiază maximele nu mai trec de 6 grade.
  • În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim vreme frumoasă, cu soare, vânt domol și temperaturi peste mediile perioadei, în jur de 12 grade după prânz. Pe seară se înnorează și în această zonă.
  • Și în ținuturile vestice găsim vreme bună și caldă. Dimineața, vântul bate tare în sudul Banatului, dar apoi atmosfera se liniștește. Maximele ajung la 12 grade. Peste noapte se adună norii și vin câteva reprize de ploaie.
  • În Transilvania sunt condiții de ceață la începutul zilei, mai ales în depresiuni. Apoi iese soarele și urmează o zi frumoasă, cu soare. Doar în zona Meridionalilor o să vină ceva precipitații: ploi în zonele joase și lapoviță și ninsoare la altitudini mari. Vor fi în jur de 10 grade pe la Târgu Mureș.

Prognoza pentru București

În București, nu vedem soarele, o să mai plouă trecător, iar vântul rămâne insistent și ajunge la viteze de 60 de km/h. Se mai răcește, iar la amiază vor fi cel mult 7 grade. Noaptea, cerul rămâne acoperit, mai vin câțiva stropi de ploaie, iar minima ajunge la 3 grade.

Vremea la munte

La munte găsim vreme închisă în masivele sudice și în cele estice, pe unde o să plouă. În zona înaltă a Carpaților Meridionali o să ningă sau o să cadă lapoviță. În restul zonei montane găsim vreme mai bună, cu soare în timpul zilei și ceva înnorări la apropierea serii.

