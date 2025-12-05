Utilizarea articolelor pirotehnice revine în atenția autorităților odată cu sezonul sărbătorilor, însă anul acesta regulile sunt mult mai stricte decât în trecut. Schimbările legislative adoptate recent transformă petardele și o mare parte dintre artificii în produse interzise pentru publicul larg, în timp ce sancțiunile pentru încălcarea regulilor au crescut considerabil. În paralel, piața online continuă să ofere acces facil la astfel de articole, într-o zonă insuficient reglementată.

Ce interdicții aduce noua legislație pentru petarde și artificii

Reglementările actualizate stabilesc interzicerea majorității pentru persoane fără pregătire de specialitate. Deși magazinele online solicită doar confirmarea vârstei de peste 18 ani, legislația în vigoare prevede că articolele pirotehnice de orice tip pot fi achiziționate doar de persoane autorizate, cu calificarea de pirotehnician.

În trecut, unele categorii rămâneau accesibile publicului: produsele F1 se puteau cumpăra de la 15 ani, cele F2 de la 18 ani, iar articolele F3 erau destinate persoanelor de peste 21 de ani. Noile modificări elimină însă acest acces, printr-o restricție mult mai fermă.

Ce produse sunt interzise complet publicului larg

Schimbarea privește articolele din categoriile P1 și T1, care au dispărut de pe lista produselor accesibile publicului obișnuit. Printre acestea se numără petardele, pocnitorile și articolele de scenă. Continuă însă să fie disponibile online, în ciuda interdicțiilor. „Principala modificare a fost interzicerea articolelor pirotehnice din categoriile P1 şi T1, respectiv petardele, pocnitorile şi cele de scenă publicului larg”, a explicat comisar-șef de poliție Angelo Badea, potrivit capital.ro.

Accesul facil din mediul online, chiar și în noile condiții, reprezintă o problemă pentru autorități, care se confruntă cu o piață greu de controlat și cu vânzători care nu verifică identitatea reală a cumpărătorilor.

Ce sancțiuni riscă cei care încalcă legea

Amenzile pentru persoanele fizice care cumpără sau dețin articole pirotehnice fără drept au fost majorate considerabil și pornesc de la 1.000 de lei, putând ajunge până la 7.500 de lei. În cazul firmelor, sancțiunile sunt dublate, iar legea prevede inclusiv pedepse cu închisoarea, cuprinse între 1 și 5 ani, în funcție de gravitatea încălcării.

Cu toate restricțiile impuse, câteva produse rămân permise. Sunt încă legale artificiile de brad, bețișoarele scânteietoare, focurile scânteietoare, bengalele, pocnitorile pentru petreceri și granulele scânteietoare. Acestea sunt considerate articole cu risc redus și pot fi utilizate în condițiile obișnuite de siguranță.

Autoritățile au justificat schimbările prin numărul ridicat de accidente provocate de petarde și artificii în anii precedenți. În fiecare sezon festiv, sute de persoane ajung la spital cu răni provocate de articole pirotehnice folosite necorespunzător. Creșterea incidentelor și gravitatea rănilor au determinat legiuitorii să adopte reguli mai stricte, cu scopul reducerii riscurilor în perioadele cu trafic intens de astfel de produse.