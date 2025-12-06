B1 Inregistrari!
Vremea în România, 6 decembrie: temperaturi în scădere și vânt puternic

Vremea în România, 6 decembrie: temperaturi în scădere și vânt puternic

06 dec. 2025, 08:43
Vremea în România, 6 decembrie: temperaturi în scădere și vânt puternic
Foto: Freepik
Cuprins
  1. Nordul Moldovei și Bucovina: ceață și temperaturi scăzute
  2. Moldova sudică și nordul Munteniei: cer închis și ploi trecătoare
  3. Transilvania și Maramureș: soare și maxime peste medie
  4. Vestul țării și Oltenia: temperaturi ridicate și ploi nocturne
  5. București: ploi trecătoare și vânt puternic
  6. Vremea la munte: lapoviță și ninsori la altitudini mari

Sâmbătă, 6 decembrie, vremea în România va fi variată, cu temperaturi în scădere și vânt puternic în sud și est, în timp ce nordul și vestul se vor bucura de soare și condiții mai calde decât media perioadei. Ploile și rafalele de vânt vor afecta în special Dobrogea, Bărăgan și sudul Munteniei, iar temperaturile maxime vor varia între 3 și 12 grade Celsius.

Nordul Moldovei și Bucovina: ceață și temperaturi scăzute

În nordul Moldovei și în Bucovina, dimineața se va înregistra ceață densă, iar cerul va rămâne acoperit pe tot parcursul zilei. Ploile vor apărea doar izolat, iar temperaturile maxime nu vor depăși 6 grade Celsius. Atmosfera va fi rece, iar vântul va sufla moderat, făcând ca senzația de frig să fie resimțită mai intens.

Moldova sudică și nordul Munteniei: cer închis și ploi trecătoare

În Moldova sudică și în nordul Munteniei, vremea va fi închisă, cu ploi trecătoare și intensificări ale vântului. Temperaturile vor scădea față de ziua precedentă, iar maximele vor ajunge în jur de 6 grade. Ziua va fi mohorâtă, iar cerul va rămâne acoperit pentru cea mai mare parte a intervalului.

Transilvania și Maramureș: soare și maxime peste medie

Transilvania și Maramureș se vor bucura de o zi frumoasă, cu soare și vânt domol. Maximele vor ajunge până la 12 grade, mai ridicate decât media perioadei. Seara vor apărea înnorări și posibile precipitații în zonele joase, dar ziua va fi favorabilă pentru plimbări și activități în aer liber.

Vestul țării și Oltenia: temperaturi ridicate și ploi nocturne

Vestul țării va avea maxime similare, până la 12 grade, cu vânt puternic dimineața în sudul Banatului, dar atmosfera se va liniști pe parcursul zilei. În Oltenia, cerul va fi înnorat și vor fi mai multe reprize de ploaie, iar temperaturile maxime vor atinge 11 grade.

București: ploi trecătoare și vânt puternic

În Capitală, cerul va fi închis și vor fi ploi trecătoare, cu rafale de vânt de până la 60 km/h. Maxima zilei va fi de 7 grade, iar pe timpul nopții temperatura va coborî până la 3 grade. Se recomandă prudență în special pentru cei care trebuie să se deplaseze pe drumuri expuse vântului.

Vremea la munte: lapoviță și ninsori la altitudini mari

La munte, Carpații Meridionali și Estici vor fi afectați de ploi și lapoviță, iar la altitudini mari va ninge. În restul zonei montane, vremea va fi mai bună, cu soare în timpul zilei și înnorări seara.

