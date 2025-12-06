B1 Inregistrari!
Alegerile locale din București 2025: reguli, secții și documente necesare

06 dec. 2025, 10:01
Alegerile locale din București 2025: reguli, secții și documente necesare
Sursa foto: Inquam Photos / Virgil Simonescu
Cuprins
  1. Cine poate vota la alegerile locale din București
  2. Cum îți găsești secția de votare
  3. Documente necesare pentru vot
  4. Programul de votare și procedura pas cu pas
  5. Buletinul de vot
  6. Reguli în secția de vot
  7. Când este anulat votul
  8. Rezultatele alegerilor

Pe 7 decembrie 2025, bucureștenii sunt chemați la urne pentru a-și alege noul primar general al Capitalei, într-un scrutin organizat după plecarea lui Nicușor Dan la Președinția României. Mandatul primarului ales va dura până la alegerile locale programate pentru 2028.

Cine poate vota la alegerile locale din București

La alegerile parțiale au drept de vot:

  • cetățenii români cu domiciliul în București;
  • persoanele cu reședință în Capitală de cel puțin șase luni înainte de 7 decembrie 2025;
  • cetățenii Uniunii Europene care locuiesc în București și sunt înscriși în lista electorală complementară.

Potrivit roaep.ro, viza de flotant trebuie să fie obținută cu minimum șase luni înainte de scrutin pentru ca alegătorul să poată vota.

Cum îți găsești secția de votare

Bucureștiul are 1.289 de secții de votare, distribuite în toate sectoarele, iar alegătorii trebuie să voteze strict în secția aferentă domiciliului sau reședinței.

Pentru identificarea secției, cetățenii pot accesa portalul Registrului Electoral, introducând codul numeric personal și numele de familie, selectând opțiunea „Alegeri locale parțiale 07.12.2025”. Sistemul va afișa automat adresa exactă și localizarea pe hartă.

Documente necesare pentru vot

Alegătorii trebuie să prezinte un act de identitate valabil, precum:

  • carte de identitate clasică sau electronică
  • carte de identitate provizorie
  • pașaport diplomatic sau de serviciu
  • carnet militar pentru elevii școlilor militare

De reținut: Pașaportul simplu electronic nu este acceptat.

Programul de votare și procedura pas cu pas

Secțiile se deschid la 7:00 și se închid la 21:00, cu posibilitatea prelungirii până la 23:59 dacă există alegători aflați la rând. La sosirea în secție, alegătorul:

  • Prezintă actul de identitate;
  • Semnează în lista electorală;
  • Primește buletinul de vot și ștampila „VOTAT”;
  • Votează în cabina de vot, aplicând ștampila în patrulaterul candidatului preferat;
  • Introduce buletinul în urnă și predă ștampila.

Buletinul de vot

La aceste alegeri, alegătorii vor primi un singur buletin pentru alegerea primarului general.

Au fost validați 17 candidați, dintre care 10 din partide politice și 7 independenți. Chiar dacă doi candidați s-au retras după termenul legal, numele lor vor apărea pe buletine.

Reguli în secția de vot

  • Este interzisă fotografierea sau filmarea buletinului de vot;
  • Nu se permite propaganda electorală în ziua votului;
  • Votul este secret și personal, excepțiile fiind strict reglementate;
  • Se poate solicita un nou buletin doar dacă cel greșit nu a fost introdus în urnă.

Când este anulat votul

Votul este nul dacă:

  • Lipsește ștampila de control;
  • Ștampila nu poartă mențiunea „VOTAT”;
  • Ștampila este aplicată în două sau mai multe patrulatere simultan sau în afara acestora.

Rezultatele alegerilor

După închiderea secțiilor, la 21:00, se începe numărătoarea și centralizarea voturilor. Primele date vor fi disponibile prin exit-poll-uri realizate de CURS, Avangarde, IIC Bio-Trade Consulting și The Center for International Research and Analyses.

Rezultatele oficiale vor fi publicate de Biroul Electoral Municipal și vor putea fi urmărite în timp real pe platformele dedicate.

