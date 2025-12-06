Pe 7 decembrie 2025, bucureștenii sunt chemați la urne pentru a-și alege noul primar general al Capitalei, într-un scrutin organizat după plecarea lui Nicușor Dan la Președinția României. Mandatul primarului ales va dura până la alegerile locale programate pentru 2028.
La alegerile parțiale au drept de vot:
Potrivit roaep.ro, viza de flotant trebuie să fie obținută cu minimum șase luni înainte de scrutin pentru ca alegătorul să poată vota.
Bucureștiul are 1.289 de secții de votare, distribuite în toate sectoarele, iar alegătorii trebuie să voteze strict în secția aferentă domiciliului sau reședinței.
Pentru identificarea secției, cetățenii pot accesa portalul Registrului Electoral, introducând codul numeric personal și numele de familie, selectând opțiunea „Alegeri locale parțiale 07.12.2025”. Sistemul va afișa automat adresa exactă și localizarea pe hartă.
Alegătorii trebuie să prezinte un act de identitate valabil, precum:
De reținut: Pașaportul simplu electronic nu este acceptat.
Secțiile se deschid la 7:00 și se închid la 21:00, cu posibilitatea prelungirii până la 23:59 dacă există alegători aflați la rând. La sosirea în secție, alegătorul:
La aceste alegeri, alegătorii vor primi un singur buletin pentru alegerea primarului general.
Au fost validați 17 candidați, dintre care 10 din partide politice și 7 independenți. Chiar dacă doi candidați s-au retras după termenul legal, numele lor vor apărea pe buletine.
Votul este nul dacă:
După închiderea secțiilor, la 21:00, se începe numărătoarea și centralizarea voturilor. Primele date vor fi disponibile prin exit-poll-uri realizate de CURS, Avangarde, IIC Bio-Trade Consulting și The Center for International Research and Analyses.
Rezultatele oficiale vor fi publicate de Biroul Electoral Municipal și vor putea fi urmărite în timp real pe platformele dedicate.