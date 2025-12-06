Responsabilii americani i-au avertizat pe omologii europeni că, dacă nu-și consolidează până în capacitățile defensive, își vor sista participarea la anumite mecanisme de apărare ale NATO.

Putin și India

„Vladimir Putin a căpătat în India probabil una dintre cele mai călduroase primiri de care a avut parte în ultimii ani. Iată-l plimbat de premierul Narendra Modi într-un SUV alb, par prieteni vechi. Această căldură afișată are un obiectiv strategic evident, pentru că și Modi, și Putin știu că Donald Trump urmărește cu mare atenție ce fac ei”, a transmis Will Ripley, corespondent CNN, citat de Știrile ProTv.

De asemenea, principalul trust media de la New Delhi, India Today, și-a permis să lanseze o animație în stil Bollywood, în care Modi și Putin gonesc într-o motocicletă cu ataș. Cântă despre prietenie, alimentează cu petrol rusesc și-l ignoră pe Trump, căruia îi smulg șapca MAGA din cap.

„În prezent, India își cumpără din Rusia 35% din necesarul de petrol, față de numai 2,5% înainte de războiul din Ucraina. Washingtonul vrea ca New Delhi să-și reducă dependența de petrolul rusesc, dar primirea ostentativ afectuoasă oferită lui Putin arată că parteneriatul ruso-indian este mai profund decât achizițiile din energie”, a mai spus Ripley.

„Este clădit pe decenii de încredere și afinități politice, iar ceea ce se întâmplă la New Delhi ar putea înclina balanța puterii nu doar în Ucraina, ci și în întreaga regiune Indo-Pacific, retezând pârghiile Americii și Europei asupra Rusiei”, a mai adăugat el.

UE caută soluții pentru finanțarea Ucrainei

Între timp, Uniunea Europeană caută soluții pentru finanțarea Ucrainei. Cancelarul Merz vorbește „despre o decizie de care depinde soarta independenței europene”. Pentru a menține Ucraina pe linia de plutire anul viitor, europenii trebuie să strângă 90 de miliarde de euro.

Pe lângă opțiunea împrumuturilor de pe piețele internaționale, care nu e agreată de multe state membre, alternativa ar fi să emită un împrumut garantat cu activele rusești înghețate, pe care Kievul l-ar rambursa cu banii primiți în viitor dintr-o despăgubire de război plătită de Moscova.

Cu toate acestea, Belgia, care găzduiește aproximativ două treimi din activele rusești, estimate la 290 de miliarde de euro, se opune.

„Este mult mai mult decât am putea împrumuta. Nu vom împovăra Belgia cu asta nici astăzi, nici mâine, niciodată”, a spus prim-ministrul Belgiei, Bart De Wever.

Guvernul condus de flamandul Wever susține că, dacă Rusia ar decide să lanseze acțiuni legale împotriva deciziei ori să-și ceară banii înapoi, după ridicarea sancțiunilor, Belgia riscă să rămână cu datorii de sute de miliarde.

Ce spune Casa Albă

În același timp, Casa Albă a publicat Strategia de Securitate a Statelor Unite, în care vorbește de „riscul dispariției civilizației europene” în contextul unei presupuse „subminări a libertății politice de către Uniunea Europeană”.

Administrația americană își pune problema dacă unele state europene „își vor mai regăsi locul” în NATO, dacă, în următoarele decenii, ar deveni, prin migrație, „majoritar non-europene”.