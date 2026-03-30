O îngrijitoare din Italia a primit 630.000 de euro și o mașină de la un bărbat în vârstă care suferea de boala Parkinson. După ani de procese, instanța supremă a decis că donațiile rămân valabile, în lipsa unor dovezi clare privind afectarea capacității mentale.

Cadouri contestate de familie

Cazul a început în 2013, în Grosseto, când îngrijitoarea a primit primele daruri din partea bărbatului pe care îl avea în grijă. În anul următor, acesta, diagnosticat cu Parkinson în formă progresivă, i-a acordat unuia dintre fii procură pentru administrarea averii, conform Știrile ProTv.

Moștenitorii au contestat donațiile în instanță, susținând că boala i-ar fi afectat capacitatea de a lua decizii financiare importante.

Disputa: capacitate legală sau influență?

Procesul s-a concentrat pe o întrebare esențială: în ce măsură boala Parkinson poate afecta discernământul unei persoane în momentul în care face donații semnificative.

În primă instanță și la Curtea de Apel, judecătorii au dat dreptate moștenitorilor, considerând că starea de sănătate a bărbatului ar fi putut influența deciziile luate.

Decizia Curții Supreme

Instanța supremă din Italia a ajuns însă la o concluzie diferită. Judecătorii au stabilit că donațiile făcute în perioada 2013-2014 nu au fost frauduloase și nu pot fi anulate doar pe baza diagnosticului de Parkinson.

Aceștia au subliniat că boala nu implică automat afectare cognitivă, iar eventualele probleme de memorie nu echivalează cu incapacitatea legală de a lua decizii.

Mai mult, faptul că bărbatul a acordat ulterior procură fiului său este considerat un indiciu că era lucid în perioada în care a făcut donațiile.

Cazul nu este închis

Curtea Supremă a concluzionat că nu există dovezi suficiente pentru a demonstra că bărbatul nu avea capacitate mentală în momentul donațiilor. În aceste condiții, darurile rămân valabile.

Totuși, decizia finală urmează să fie luată de Curtea de Apel din Florența, unde cazul acesta va fi rejudecat.