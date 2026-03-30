O femeie a obținut 630.000 de euro și o mașină de la pacientul pe care îl îngrijea. Ce spune familia acestuia

Selen Osmanoglu
30 mart. 2026, 13:38
O femeie a obținut 630.000 de euro și o mașină de la pacientul pe care îl îngrijea. Ce spune familia acestuia
Sursa Foto: Pixabay.com
Cuprins
  1. Cadouri contestate de familie
  2. Disputa: capacitate legală sau influență?
  3. Decizia Curții Supreme
  4. Cazul nu este închis

O îngrijitoare din Italia a primit 630.000 de euro și o mașină de la un bărbat în vârstă care suferea de boala Parkinson. După ani de procese, instanța supremă a decis că donațiile rămân valabile, în lipsa unor dovezi clare privind afectarea capacității mentale.

Cadouri contestate de familie

Cazul a început în 2013, în Grosseto, când îngrijitoarea a primit primele daruri din partea bărbatului pe care îl avea în grijă. În anul următor, acesta, diagnosticat cu Parkinson în formă progresivă, i-a acordat unuia dintre fii procură pentru administrarea averii, conform Știrile ProTv.

Moștenitorii au contestat donațiile în instanță, susținând că boala i-ar fi afectat capacitatea de a lua decizii financiare importante.

Disputa: capacitate legală sau influență?

Procesul s-a concentrat pe o întrebare esențială: în ce măsură boala Parkinson poate afecta discernământul unei persoane în momentul în care face donații semnificative.

În primă instanță și la Curtea de Apel, judecătorii au dat dreptate moștenitorilor, considerând că starea de sănătate a bărbatului ar fi putut influența deciziile luate.

Decizia Curții Supreme

Instanța supremă din Italia a ajuns însă la o concluzie diferită. Judecătorii au stabilit că donațiile făcute în perioada 2013-2014 nu au fost frauduloase și nu pot fi anulate doar pe baza diagnosticului de Parkinson.

Aceștia au subliniat că boala nu implică automat afectare cognitivă, iar eventualele probleme de memorie nu echivalează cu incapacitatea legală de a lua decizii.

Mai mult, faptul că bărbatul a acordat ulterior procură fiului său este considerat un indiciu că era lucid în perioada în care a făcut donațiile.

Cazul nu este închis

Curtea Supremă a concluzionat că nu există dovezi suficiente pentru a demonstra că bărbatul nu avea capacitate mentală în momentul donațiilor. În aceste condiții, darurile rămân valabile.

Totuși, decizia finală urmează să fie luată de Curtea de Apel din Florența, unde cazul acesta va fi rejudecat.

Citește și...
Tehnologie românească ajunge în spațiu: Satelitul EMISAR a fost lansat astăzi cu o rachetă SpaceX
Eveniment
Tehnologie românească ajunge în spațiu: Satelitul EMISAR a fost lansat astăzi cu o rachetă SpaceX
Șefa TVR, Adriana Săftoiu, se plânge că are salariul prea mare: „Înmulțiți cu 10,5”
Eveniment
Șefa TVR, Adriana Săftoiu, se plânge că are salariul prea mare: „Înmulțiți cu 10,5”
România își menține poziția în clasamentul global al progresului social. Iată pe ce loc se află și cine conduce topul global
Eveniment
România își menține poziția în clasamentul global al progresului social. Iată pe ce loc se află și cine conduce topul global
A murit mama lui Mihai Gâdea. Anunțul său îndurerat: „A fost stânca noastră, căldura noastră și izvorul nesfârșit de iubire” (VIDEO)
Eveniment
A murit mama lui Mihai Gâdea. Anunțul său îndurerat: „A fost stânca noastră, căldura noastră și izvorul nesfârșit de iubire” (VIDEO)
7 criterii în funcție de care să alegi prizele pentru casa ta
Eveniment
7 criterii în funcție de care să alegi prizele pentru casa ta
Kim Jong Un a asistat la o demonstrație militară cu exerciții extreme ale soldaților. Iată despre ce este vorba
Eveniment
Kim Jong Un a asistat la o demonstrație militară cu exerciții extreme ale soldaților. Iată despre ce este vorba
S-a întors circul la Parchetul General. Diana Șoșoacă, în fața procurorilor. Înjurături și jigniri pentru toată lumea (VIDEO)
Eveniment
S-a întors circul la Parchetul General. Diana Șoșoacă, în fața procurorilor. Înjurături și jigniri pentru toată lumea (VIDEO)
Pașaportul românesc ocupă locul 6 în lume: în ce state pot românii să călătorească fără viză
Eveniment
Pașaportul românesc ocupă locul 6 în lume: în ce state pot românii să călătorească fără viză
Trei tablouri de Renoir, Cézanne și Matisse au fost furate dintr-un muzeu din nordul Italiei, în mai puțin de 3 minute
Eveniment
Trei tablouri de Renoir, Cézanne și Matisse au fost furate dintr-un muzeu din nordul Italiei, în mai puțin de 3 minute
Grav accident în Cluj: 5 morți
Eveniment
Grav accident în Cluj: 5 morți
