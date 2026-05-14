B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Tragedie într-un apartament din Italia. Un bărbat a fost găsit mort după un an, deși chiria era plătită lunar ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat

Tragedie într-un apartament din Italia. Un bărbat a fost găsit mort după un an, deși chiria era plătită lunar ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat

Răzvan Adrian
14 mai 2026, 21:21
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Tragedie într-un apartament din Italia. Un bărbat a fost găsit mort după un an, deși chiria era plătită lunar ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat
Sursa Fot: Flickr.com
Cuprins
  1. Viața „administrativă” care a continuat după moarte
  2. Singurătatea care nu lasă urme vizibile
  3. Descoperirea întârziată și întrebările rămase

Un caz care a șocat opinia publică din Italia readuce în atenție tema izolării sociale extreme, după ce un bărbat de 65 de ani a fost găsit mort în locuința sa din Peschiera del Garda, potrivit informațiilor relatate de A Territori și preluate de Știrile Pro TV.

Descoperirea a venit la capătul unei perioade în care nimeni nu a sesizat dispariția sa, deși plățile chiriei au continuat fără întrerupere.

Viața „administrativă” care a continuat după moarte

Una dintre cele mai bizare situații ale cazului este faptul că „existența financiară” a bărbatului a continuat, deși acesta era mort de luni sau chiar peste un an.
Chiria a fost achitată în mod regulat, cel mai probabil prin debit automat, ceea ce a făcut ca absența sa fizică să nu ridice suspiciuni imediate.

În tot acest timp, din punct de vedere financiar, nimic nu părea ieșit din comun, iar locuința a rămas „activă” în sistem, ca și cum viața de zi cu zi ar fi continuat normal, autoritățile din Italia crezând că nu exista nicio suspiciune legată de bărbat.

Singurătatea care nu lasă urme vizibile

Bărbatul era perceput de vecini ca o prezență excentrică, dar nu ca o persoană apropiată acestora.
Martorii spun că era văzut ocazional pe străzi, însă fără relații sociale consistente sau contacte regulate.

„Era cunoscut la vedere, dar trăia în lumea lui”, au povestit localnicii, potrivit presei italiene.
Această distanță socială a făcut ca dispariția lui să nu fie remarcată rapid.

Descoperirea întârziată și întrebările rămase

Autoritățile au fost alertate abia după ce proprietarii au constatat lipsa oricărui contact cu chiriașul timp de luni întregi.
Intervenția pompierilor și a carabinierilor a dus la descoperirea trupului în stare avansată de descompunere.

Ancheta preliminară exclude, în acest moment, o moarte violentă, iar autoritățile nu au dispus încă o autopsie completă. În locuință au fost găsite indicii ale unei vieți marcate de acumulare compulsivă și izolare accentuată.

Tags:
Citește și...
China revine la avioanele americane după aproape un deceniu. Donald Trump anunță o comandă uriașă pentru Boeing
Externe
China revine la avioanele americane după aproape un deceniu. Donald Trump anunță o comandă uriașă pentru Boeing
Papa Leon, reacție dură după explozia cheltuielilor militare din Europa: „Să nu numim «apărare» o reînarmare care sporeşte tensiunile şi nesiguranţa”
Externe
Papa Leon, reacție dură după explozia cheltuielilor militare din Europa: „Să nu numim «apărare» o reînarmare care sporeşte tensiunile şi nesiguranţa”
Iranul acuză SUA că blochează Strâmtoarea Hormuz. Tensiunile din Golful Persic continuă
Externe
Iranul acuză SUA că blochează Strâmtoarea Hormuz. Tensiunile din Golful Persic continuă
Statul american a pregătit timp de peste un deceniu întâlnirea Xi – Trump. China s-a gonflat economic, dar Trump are cărțile
Externe
Statul american a pregătit timp de peste un deceniu întâlnirea Xi – Trump. China s-a gonflat economic, dar Trump are cărțile
Rusia schimbă tactica atacurilor cu drone. Ucraina acuză unul dintre cele mai intense bombardamente de la începutul războiului
Externe
Rusia schimbă tactica atacurilor cu drone. Ucraina acuză unul dintre cele mai intense bombardamente de la începutul războiului
Ce avere și ce salariu are Emmanuel Macron. Detaliile care au surprins Franța
Externe
Ce avere și ce salariu are Emmanuel Macron. Detaliile care au surprins Franța
S-a aflat secretul filmului care se va lansa peste 100 de ani. De ce este ținut într-un seif?
Externe
S-a aflat secretul filmului care se va lansa peste 100 de ani. De ce este ținut într-un seif?
Adevărul despre palma primită de Macron în avion. Totul ar fi pornit de la mesajele președintelui către o actriță celebră
Externe
Adevărul despre palma primită de Macron în avion. Totul ar fi pornit de la mesajele președintelui către o actriță celebră
Nicolas Maduro împarte o celulă cu 18 deținuți în New York,spune fiul său
Externe
Nicolas Maduro împarte o celulă cu 18 deținuți în New York,spune fiul său
Oamenii de știință confirmă că Africa se poate rupe în două părți
Externe
Oamenii de știință confirmă că Africa se poate rupe în două părți
Ultima oră
22:09 - Traian Băsescu a spus cine de la PNL ar fi potrivit pentru funcția de premier: „E un liberal 100%” (VIDEO)
21:52 - China revine la avioanele americane după aproape un deceniu. Donald Trump anunță o comandă uriașă pentru Boeing
21:49 - Bani nerevendicați de la stat: cum afli dacă ai despăgubiri, dividende sau alte sume de recuperat
21:37 - Băsescu îl critică pe Nicușor Dan pentru amânarea consultărilor: “Nu facem consultări oficiale joi și vineri pentru că doi lideri de partid lipsesc din București. Pe cuvântul lui că așa e? E șocant” (VIDEO)
21:16 - Stațiunea de pe litoral unde vacanțele au rămas ieftine în 2026. Prețuri mici, liniște și plaje mai puțin aglomerate
21:13 - Ce plan are PNL la consultările cu Nicușor Dan. Motreanu exclude două scenarii importante: „Nu îl vom propune pe Ilie Bolojan ca premier”
20:55 - Decizie neașteptată a Guvernului Bolojan: Cresc salariile și se fac angajări în 47 de companii de stat. Cum au justificat măsura
20:47 - Exercițiu major de intervenție pe autostrada A3. Planul Roșu a fost activat într-un scenariu cu 14 victime și risc chimic.
20:24 - Concedieri masive în România. Peste 30.000 de oameni şi-au pierdut locul de muncă de la începutul anului
20:16 - Ilie Bolojan a venit cu dovada care îl contrazice pe Marcel Ciolacu în scandalul SAFE. Ce document a prezentat