Exercițiu major de intervenție pe autostrada A3. Planul Roșu a fost activat într-un scenariu cu 14 victime și risc chimic.

Exercițiu major de intervenție pe autostrada A3. Planul Roșu a fost activat într-un scenariu cu 14 victime și risc chimic.

Răzvan Adrian
14 mai 2026, 20:47
Sursa foto: ISU Sibiu
Cuprins
  1. Exercițiu ISU: Intervenție de amploare pe Autostrada A3
  2. Triaj medical, descarcerare și punct de comandă mobil
  3. Scenariu agravat de risc chimic și intervenție CBRN

Un amplu exercițiu tactic a fost desfășurat în proximitatea Autostrăzii A3, între comuna Chețani și municipiul Câmpia Turzii, potrivit unui comunicat transmis de ISU Cluj și ISU Mureș, citat de Agerpres, scenariul vizând un accident rutier cu multiple victime și activarea Planului Roșu de Intervenție.

Exercițiu ISU: Intervenție de amploare pe Autostrada A3

Exercițiul a avut loc pe tronsonul de autostradă cuprins între Chețani și Câmpia Turzii și a simulat un accident rutier grav cu mai multe autovehicule implicate.
Scenariul a fost construit pentru a testa capacitatea de reacție și coordonare între structurile de intervenție în situații critice.

În total, au fost simulate 14 victime, ceea ce a determinat activarea Planului Roșu de Intervenție la nivel operațional.

Acest tip de mecanism este declanșat în situații cu număr mare de persoane afectate, pentru a mobiliza rapid resurse suplimentare.

Triaj medical, descarcerare și punct de comandă mobil

După sosirea echipajelor, salvatorii au intervenit pentru descarcerarea victimelor și realizarea triajului medical la fața locului.
Ulterior, au fost acordate îngrijiri de urgență, în paralel cu organizarea fluxurilor de evacuare către unitățile spitalicești.

A fost operaționalizat un punct medical avansat, coordonat de personalul UPU-SMURD Cluj, sprijinit de un punct de comandă mobil.
Acesta a permis gestionarea eficientă a resurselor și prioritizarea cazurilor critice.

Pentru evacuarea rapidă a răniților, la exercițiu a participat și un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, folosit pentru transport aerian de urgență.

Scenariu agravat de risc chimic și intervenție CBRN

Situația a fost complicată suplimentar prin implicarea unei autocisterne care transporta acid azotic, ceea ce a ridicat nivelul de risc al intervenției.
În acest context, a fost necesară intervenția echipajelor specializate CBRN (Chimic, Biologic, Radiologic și Nuclear).

Echipajele au realizat operațiuni de decontaminare a zonei pentru a elimina riscurile de expunere la substanțe periculoase.
Acest tip de scenariu a testat capacitatea de reacție integrată în situații cu dublă amenințare: accident rutier și incident chimic.

TikTok introduce abonamentul fără reclame în Marea Britanie. Schimbarea ar putea influența și utilizatorii din România
