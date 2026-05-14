Stațiunea de pe litoral unde vacanțele au rămas ieftine în 2026. Prețuri mici, liniște și plaje mai puțin aglomerate

Stațiunea de pe litoral unde vacanțele au rămas ieftine în 2026. Prețuri mici, liniște și plaje mai puțin aglomerate

Ana Beatrice
14 mai 2026, 21:16
Sursa foto: Profimedia
Pe litoralul românesc încă mai există stațiuni unde vacanțele nu au devenit un lux. Saturn rămâne una dintre puținele destinații de la mare cu atmosferă calmă și prețuri accesibile.
Aici, turiștii găsesc plaje mai puțin aglomerate și mult mai multă liniște decât în stațiunile populare. Deși este adesea trecută cu vederea, stațiunea poate fi o alternativă mult mai avantajoasă pentru sezonul estival.

Cum a ajuns Saturn una dintre cele mai accesibile stațiuni de pe litoral

În timp ce prețurile din Mamaia sau alte stațiuni exclusiviste cresc de la un sezon la altul, Saturn continuă să fie una dintre variantele accesibile de pe litoralul românesc. Chiar și în plin sezon estival, turiștii pot găsi aici camere la tarife considerabil mai mici decât în nordul litoralului. Mulți spun că diferențele de preț ajung și la 30-40%, mai ales când vine vorba despre cazare.

Nici mesele la restaurant nu depășesc bugetele unei familii obișnuite, iar costurile sunt vizibil mai mici comparativ cu zonele unde turismul de lux domină complet. În plus, turiștii nu sunt nevoiți să plătească sume exagerate nici pentru șezlonguri sau parcare, lucru care face ca vacanța să fie mult mai ușor de organizat fără cheltuieli uriașe.

De ce este Saturn alegerea perfectă pentru turiștii care vor liniște

Departe de agitația stațiunilor pline de petreceri, Saturn a rămas un loc unde turiștii găsesc multă liniște. Atmosfera este relaxată, iar vacanțele se desfășoară într-un ritm mult mai calm decât în alte zone de pe litoral. Aici nu există plaje sufocate de oameni sau muzică la volum ridicat până dimineața.

Stațiunea este aleasă mai ales de familii, cupluri și persoane care vor să se relaxeze cu adevărat. Plajele sunt mai aerisite, iar turiștiii își pot găsi mai ușor un loc aproape de apă. Tot mai mulți români caută acum acest tip de vacanță, departe de stresul și agitația marilor orașe.

Cât trebuie să scoți din buzunar pentru o vacanță în Saturn

În sezonul estival din 2026, Saturn rămâne una dintre cele mai accesibile stațiuni de pe litoralul românesc. Turiștii pot găsi camere la hoteluri sau pensiuni la prețuri pornind de la aproximativ 150-250 de lei pe noapte. Costurile diferă în funcție de perioada aleasă și de distanța față de plajă.

Și mesele la restaurante sunt mai avantajoase comparativ cu cele din stațiunile exclusiviste. Mulți proprietari de apartamente acceptă negocieri pentru turiștii care aleg sejururi mai lungi. Pentru familiile cu copii, diferențele de preț pot însemna economii importante pe durata concediului, notează Playtech.

