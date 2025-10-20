B1 Inregistrari!
7 din 10 tineri români au încetat să-și caute jumătatea. De ce nu își mai dorește Generația Z o relație amoroasă

7 din 10 tineri români au încetat să-și caute jumătatea. De ce nu își mai dorește Generația Z o relație amoroasă

20 oct. 2025, 19:55
7 din 10 tineri români au încetat să-și caute jumătatea. De ce nu își mai dorește Generația Z o relație amoroasă
Sursă foto: greepik/ @freepik

Intrarea într-o relație se simte ca o provocare pentru mare parte dintre tinerii români de sub 30 de ani. Trei sferturi declară că se simt singuri, iar găsirea unui partener este tot mai dificilă. Pe de altă parte, sunt și cei care susțin că nu mai au energie să se dedice unei relații amoroasă. Din dorința de a facilita cunoașterea unui partener, a apărut și speed datingul. Un nou trend care încearcă să îi aducă din nou pe oameni față în față. 

De ce au renunțat tinerii români să mai încerce să intre într-o relație

Singurătatea nu mai sună la fel de înfricoșător pentru tineri. Șapte din zece români sub 30 de ani au renunțat să mai depună eforturi pentru a-și găsi un partener. Tehnologia ar putea fi unul dintre motivele pentru care românii tind să nu își mai doreacsă interacțiunea directă cu alții. Pentru câteva sute de lei, inteligenţa artificială creează partenerul ideal virtual.

Pe de altă parte, psihologii dau vina pe epuizarea emoţională, teamă de respingere și oboseală socială.

Ce este speed datingul, noul trend în relații

Tocmai pentru a satisface nevoile emoționale ale tinerilor din generația Z a apărut și speed datingul. Un nou concept în materie de relații, care presupune ca posibili viitori parteneri să stea între 3 și 10 minute față în față. În timpul pe care îl au la dispoziție, trebuie să încerce să-și dea seama dacă există sau nu chimie între ei.

Dacă nu se aprinde nicio scânteie, tu decizi când vei întâlni următorul pretendent. „Jocul” se termină când fie ai găsit o persoană cu care ai vrea să continui, fie ai epuizat toate variantele.

Părerile sunt împărțite în ceea ce privește speed datingul. Unii sunt de părere că 10 minute sunt insuficiente pentru a-ți face o părere despre cineva, pe când alții o văd ca pe o oportunitate bună de a cunoaște pe cineva. Principiul este similar cu cel de pe aplicații de dating, dar ai șansa să simți mai mult decât o simplă apreciere pentru fizicul cuiva.

„Poţi în 3 minute să întrebi ce scopuri sau ce obiective în viaţă are. Şi aşa, fizic, îţi poţi da seama prin răspunsurile spontane ale persoanei cât de sinceră este. Studiile arată că nu îţi trebuie decât câteva secunde ca să îţi dai seama dacă placi pe cineva sau nu”, a explicat Livia Dima, psihoterapeut, pentru Observator News.

În România, aplicațiile de dating au apărut în 2015. În prezent, sunt platforme care au chiar și peste un milion de utilizatori.

 

Cât costă ca inteliența artificială să-ți construiasă partenerul ideal

În 2025, dragostea și relațiile capătă alte forme. Pentru 350 de lei și câteva minute de așteptare, un robot cu inteligenţa artificială poate construi partenerul virtual.

„Putem avea un partener care să corespundă sexual, afectiv, emoţional şi psihologic cu nevoile noastre. Partenerul există doar în mintea subiectului profund bolnav care caută o variantă nouă de afecţiune în mediul virtual. Între 1 şi 3 ani, începânde de astăzi, vom ava primele căsătorii virtuale dintree un partener vitual şi un partener umanoid”, a declarat psihologul Radu Leca.

