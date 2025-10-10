Cătălin Botezatu a vorbit despre femeia care l-a încă de pe vremea când el avea doar 20 de ani. Este vorba despre Dana Opșitaru.

Cine este Dana

Dana Opșitaru a fost un manechin de succes și era mai mare decât Cătălin Botezatu cu 8-9 ani. La vremea respectivă, aceasta era căsătorită și avea și copil.

Cei doi s-au cunoscut pe podium și au avut o relație de lungă durată. La un moment dat, Dana Opșitaru a divorțat de soț, iar relația cu designerul a durat 7 ani, conform Viva.

„Cea care m-a făcut bărbat”

Botezatu mărturisește că cei doi încă păstrează legătura, ba chiar vorbesc aproape seară de seară.

„Dana este maximum în viața mea, este cea care m-a făcut bărbat, cea care m-a făcut să vibrez cel mai tare. Cu ea am simțit ce înseamnă să iubești cu adevărat, dar și să suferi în același timp. Vorbesc cu ea aproape seară de seară”, a spus Botezatu.

„Nu mult, un simplu ‘noapte bună’ sau ‘sunt aici’. Fiecare dintre noi are o viață, ea este căsătorită, eu cu ale mele, dar vibrația, chimia au rămas și vor rămâne până la moarte”, a adăugat.

„Niciodată nu o să fiu singur”

Designerul de modă a vorbit, într-un interviu din trecut, despre relațiile sale. El a mărturisit că întotdeauna va avea „gate-urile deschise”.

„Știu că am fost catalogat pentru escapadele și iubitele mele foarte tinere, dar, pe de altă parte, ador să stau de vorbă cu cineva, ador să îmi petrec timpul cu cineva vorbind despre istorie, filosofie, cărți pe care le-am citit. Repet, în ziua de astăzi nu prea se mai întâmplă”, a declarat el, conform Click.

„Sunt un tip dual, sunt Săgetător, îmi place să iubesc intens și atât. Nu sunt singur, normal! Niciodată nu o să fiu singur. În primul rând am foarte mulți prieteni. Atunci când ai prieteni, nu ești singur! Dacă te referi la relație, întotdeauna am gate-urile deschise, așa că poftiți!”, a mai spus Botezatu.