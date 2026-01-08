Un ploieștean care a reclamat la 112 că taximetristul cu care se deplasa era beat a fost amendat deoarece testarea cu etilotestul a arătat că șoferul nu consumase alcool. Polițiștii au considerat că apelarea la 112 a fost nejustificată.

Ce spune clientul amendat

S-a întâmplat miercuri noapte, în jurul orei 1.00. Bărbatul i-a cerut taximetristului să oprească la un magazin non-stop. Clientul a intrat la bănuieli când șoferul i-a spus că nu știe cum să ajungă acolo.

„Mi s-a părut ciudat că nu cunoaște Ploieștiul. I-am spus că îl ghidez eu, dar de mai multe ori a ratat virajele, deși îi spuneam exact unde să facă stânga sau dreapta. În plus, vorbea ciudat, ca și când ar fi consumat alcool”, a povestit clientul S.C., pentru

Temându-se ca șoferul să nu facă accident, clientul a cerut să oprească și a sunat la 112. Numai că testarea cu etilotestul a arătat că șoferul nu consumase alcool. Prin urmare, polițiștii l-au amendat pe client cu 2.000 de lei, amenda maximă prevăzută de lege în astfel de cazuri.

Apelantul ia în calcul să conteste amenda: „Mi s-a reproșat că trebuia să verific înainte dacă are băutură în mașină. Cum să fac așa ceva? Eu am vrut doar să mă asigur că nu sunt pus în pericol. Reacționa greu și părea dezorientat”.

Versiunea Poliției

„În cadrul intervenției, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, nefiind constatate abateri de la normele legale. Din verificările efectuate a reieșit că deplasarea s-a realizat pe mai multe segmente din municipiu, cu opriri intermediare, iar pe parcursul cursei au existat neînțelegeri legate de traseul urmat”, a transmis IPJ Prahova.

Agenții spun că nu se justifică apelarea 112 în lipsa unor indicii clare de pericol: „Apelarea nejustificată a numărului unic de urgență determină mobilizarea inutilă a forțelor de ordine și poate afecta capacitatea de intervenție în cazuri în care siguranța cetățenilor este cu adevărat pusă în pericol”

Potrivit legii, la 112 se sancționează cu amenzi între 1.000 și 2.000 de lei sau cu 100–200 de ore de muncă în folosul comunității.