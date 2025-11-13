B1 Inregistrari!
Apel fals la 112 făcut de un elev de 13 ani a pus pe jar autoritățile din Capitală. Ce măsuri au luat polițiștii

Apel fals la 112 făcut de un elev de 13 ani a pus pe jar autoritățile din Capitală. Ce măsuri au luat polițiștii

Iulia Petcu
13 nov. 2025, 21:41
Foto: STS / Facebook
  1. Ce au descoperit polițiștii după apelul fals la 112
  2. Cum s-a dovedit că apelul era o glumă
  3. De ce sunt periculoase apelurile false la 112

Un apel la numărul de urgență 112 a pus în alertă autoritățile din Capitală, după ce un copil de 13 ani a anunțat că se îneacă într-un lac dintr-un parc din Sectorul 2. Incidentul s-a dovedit ulterior a fi o glumă, pusă la cale împreună cu un prieten.

Ce au descoperit polițiștii după apelul fals la 112

Conform informațiilor transmise de Poliția Capitalei, apelul a fost făcut joi dimineață, în jurul orei 08:30. Minorul a afirmat că a căzut într-un lac și că este în pericol de înec.

„În jurul orei 08:30, poliţişti din cadrul Secţiei 9 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, de către un minor, în vârstă de 13 ani, care a afirmat că ar fi căzut într-un lac dintr-un parc situat în Sectorul 2 şi că se află în pericol de înec. Având în vedere gravitatea situaţiei semnalate, au fost mobilizate de urgenţă şase echipaje de poliţie, echipaje ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă şi un echipaj de prim ajutor, care au efectuat căutări şi verificări în zona indicată”, a precizat instituția.

Polițiștii au acționat imediat, mobilizând resurse importante pentru a verifica informațiile. În paralel, un alt echipaj s-a deplasat la domiciliul minorului și la școala unde era înscris. Acolo s-a constatat că elevul lipsea de la cursuri împreună cu un prieten de aceeași vârstă.

Cum s-a dovedit că apelul era o glumă

După mai multe verificări, cei doi băieți au fost găsiți la ieșirea din parc. Polițiștii au constatat că apelul nu corespundea realității și că a fost doar o farsă.

„Cei doi minori au fost depistaţi la ieşirea din parc, constatându-se că apelul la 112 nu corespundea realităţii, fiind o glumă. Aparţinătorii celor doi minori au fost sancţionaţi contravenţional, conform prevederilor Legii nr. 61/1991, pentru nesupravegherea corespunzătoare a copiilor”, a transmis Poliția Capitalei.

Pe durata intervenției, polițiștii au menținut legătura cu operatorii dispeceratului și i-au informat pe părinți despre situație. Autoritățile subliniază că, deși incidentul s-a încheiat fără victime, apelurile false au efecte grave, relatează Hotnews.ro.

De ce sunt periculoase apelurile false la 112

Poliția Capitalei reamintește că folosirea nejustificată a numărului unic de urgență 112 poate întârzia salvarea unor persoane aflate în pericol real.

„Astfel de sesizări determină mobilizarea unor resurse importante ale structurilor de ordine publică şi ale serviciilor de urgenţă, putând întârzia intervenţia în cazurile în care persoane aflate în pericol real au nevoie de sprijin imediat. Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti face un apel ferm către părinţi să discute cu cei mici despre importanţa utilizării responsabile a numărului de urgenţă 112 şi despre efectele grave ale apelurilor false”, atrage atenţia instituția.

Poliția încurajează părinții să le explice copiilor rolul real al acestui serviciu și consecințele legale ale acestor gesturi aparent „inofensive”.

