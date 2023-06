A băut până a murit la all inclusive. Turistul a intrat în provocarea celor 21 de cocktailuri

Un turist din Caraibe a murit după ce a încercat să bea, deodată, toate cele 21 de cocktailuri din , în timpul vacanței sale în Jamaica.

Timothy Southern, de 57 de ani, din Staffordshire, Marea Britanie, a băut 12 cocktailuri din cele 21 pe care le luaseră în camera, la Royal Decameron Club Caribbean, din Saint Ann, conform Știrilor Pro Tv.

Vacanța cu familia s-a sfârșit tragic

Bărbatul se afla în vacanța cu sora sa, copiii și alte rude, în mai 2022, când a decedat. Detalii din Ancheta poliției au apărut abia acum, informează The Sun.

De la bar, Timothy s-a dus în camera cu o tavă plină de cocktailuri. Acolo s-a prăbușit, sufocându-se, iar rudele au venit repede încercând să îl ajute.

„Era pe spate și se sufoca. L-am pus pe burtă și am strigat după ajutor. Scotea un sunet de gâlgâit. Imediat ce l-am întors, a vomitat. Îl strigam, dar nu răspundea. Când a sosit asistenta hotelului, am întrebat dacă a fost chemată o ambulanță, iar ea a spus „nu”. Am crezut că ea îl va salva. Dar nu a fost cazul. Am observat că începuse să se răcească. I-am verificat pulsul și numai avea. Ea a spus că are puls. Începusem să îl pierd. M-am uitat complet la fața lui și am zis că a murit” a declarat o rudă la poliția locală.

„I-am spus: „Nu stați acolo uitându-vă la el, începeți să faceți resuscitare”. Ea i-a făcut doar compresii toracice. Poate că dacă ar fi știut ce face, el ar mai fi trăit. Serviciul și tratamentul pe care l-a primit au fost dezgustătoare” a adăugat martora.

Concluziile legiștilor

În anchetă s-a stabilit că bărbatul băuse deja coniac și bere dimineața, când a întâlnit două femei canadiene și au lansat o provocare, ci anume, să bea 21 de cocktailuri la bar înainte de miezul nopții, pentru că era ziua de naștere a uneia dintre ele.

Medicul care a efectuat autopsia a declarat cauza morții ca fiind „gastroenterită acută datorată consumului de alcool”. Dar, raportele toxicologice complete ar putea fi gata abia după trei ani. Un legist din UK a stabilit că decesul s-a produs în urma consumul de alcool.