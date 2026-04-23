Dorian Popa, despre anii din „Pariu cu viața”: „Mi-a fost luată o jumătate din suflet”

Selen Osmanoglu
23 apr. 2026, 15:53
Dorian Popa. Sursa foto: Captură video - Daniel Cristea / YouTube
Cuprins
  1. „Mi-a fost luată o jumătate din suflet”
  2. Programul intens, sabie cu două tăișuri
  3. Castingul, o surpriză totală
  4. Un proiect care a crescut peste așteptări

Dorian Popa a vorbit deschis, în podcastul realizat de Sore, despre perioada care i-a marcat cariera, anii petrecuți în serialul Pariu cu viața și în trupa La La Band, dar și despre impactul emoțional al finalului acestui proiect.

„Mi-a fost luată o jumătate din suflet”

Artistul a descris tranziția de după încheierea proiectului ca fiind una dificilă, mai ales după patru ani de muncă intensă și un program organizat la minut, scrie Click.

„Mie îmi este luată acea jumătate din suflet și să știi că dacă vreodată, în vreo discuție, oricât de lejeră, se ating subiectele Las Fierbinți sau Tânăr și Neliniștit, mă gândesc că în aceeași ordine de idei putea să fie și subiectul La La Band până în ziua de astăzi. Cu atenție la scenariu și fără conflicte business care n-au ținut de noi, noi am fi putut fi aici în ziua de astăzi”, a spus acesta.

Programul intens, sabie cu două tăișuri

În ciuda atașamentului față de proiect, Dorian Popa a recunoscut că ritmul alert de lucru ar fi putut limita dezvoltarea sa în alte direcții.

„Poate n-ar fi fost la fel de productivi acești ani pentru mine dacă am fi rămas în serialul «Pariu cu viața», pentru că știi bine că un astfel de serial îți ocupă tot timpul”, a declarat acesta.

Castingul, o surpriză totală

Discuția a atins și începuturile proiectului, când artistul nu înțelegea pe deplin amploarea oportunității.

„Pentru mine a fost o pleașcă. Efectiv o pleașcă. În primele zile nu înțelegeam ce caut acolo. După care, în momentul în care am realizat că ok, se concretizează și Dumnezeu a ales să rămân printre ultimii și printre cei aleși, a început să-mi placă, dar n-aveam nicio idee despre ce va urma”, a spus Popa.

Un proiect care a crescut peste așteptări

Ulterior, odată cu realizarea episodului pilot, direcția producției s-a schimbat, iar succesul a depășit așteptările inițiale.

„Nu cred că ne imaginam nici noi, nici ei, ce ar putea urma. S-a filmat pilotul, care cred că a schimbat jocurile”, au mai povestit aceștia.

