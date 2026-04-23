B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Franța și Polonia pregătesc exerciții nucleare deasupra Mării Baltice. Ce semnal primește Rusia din estul Europei

Iulia Petcu
23 apr. 2026, 21:04
Sursa foto: Bogdan PANTILIMON, Statul Major al Forţelor Aeriene
Cuprins
  1. Unde vor avea loc exercițiile și ce presupun
  2. De ce accelerează Franța și Polonia această cooperare
  3. Ce mesaj transmite Donald Tusk
  4. Cum se schimbă echilibrul regional

Franța și Polonia pregătesc exerciții militare comune cu componentă nucleară deasupra Mării Baltice, potrivit informațiilor apărute în presa poloneză. Manevrele ar marca o etapă nouă în cooperarea dintre Paris și Varșovia, într-un moment tensionat pentru flancul estic al NATO.

Unde vor avea loc exercițiile și ce presupun

Potrivit datelor publicate de presa poloneză, manevrele ar urma să se desfășoare deasupra Mării Baltice și în nordul Poloniei. Scenariile ar include simulări de lovituri asupra unor ținte din Rusia și Belarus, potrivit onet.pl care citează portalul Wirtualna Polska.

Avioane franceze Rafale ar participa la exerciții alături de Forțele Aeriene Poloneze, fără desfășurarea permanentă a focoaselor nucleare în Polonia. Acestea ar fi aduse periodic, strict în contextul antrenamentelor comune.

Piloții polonezi ar urma să execute misiuni de recunoaștere la distanță, identificare a țintelor și atacuri convenționale. În scenarii apar și rachetele JASSM-ER lansate de pe aeronave F-16.

De ce accelerează Franța și Polonia această cooperare

Inițiativa este legată de strategia anunțată de Emmanuel Macron privind extinderea umbrelei nucleare franceze către state europene expuse presiunilor rusești. Parisul încearcă astfel să ofere garanții suplimentare de descurajare în estul continentului.

Varșovia, la rândul ei, investește masiv în armată și vrea un rol central în apărarea europeană. Sursele citate în presa poloneză susțin că Franța recunoaște potențialul militar tot mai mare al Poloniei.

În paralel, cele două state discută și proiecte energetice. Principiul cheie este „nuclear militar pentru nuclear civil”, relatează Antena3.

Ce mesaj transmite Donald Tusk

După discuțiile cu liderul francez, premierul polonez a descris cooperarea nucleară drept un subiect discret. El a spus că Polonia s-a alăturat „unui grup exclusivist care înțelege nevoile solidarității și suveranității europene”.

Donald Tusk a insistat și asupra responsabilității proprii în materie de apărare. Mesajul său a fost clar: dacă Polonia nu își protejează singură securitatea, nimeni nu o va face.

Cum se schimbă echilibrul regional

Până acum, Rusia a inclus frecvent în exercițiile Zapad scenarii care vizau Polonia și statele vecine. NATO nu a răspuns direct prin manevre similare cu componentă nucleară în aceeași zonă.

Din acest motiv, eventualele exerciții franco-poloneze ar reprezenta o schimbare majoră de semnal strategic. În plus, Parisul a propus Varșoviei și cooperare în domeniul recunoașterii prin satelit.

Tags:
Ultima oră
23:29 - Papa Leon al XIV-lea, mesaj clar despre binecuvântarea cuplurilor de același sex. Ce spune Suveranul Pontif
23:27 - Margareta, Custodele Coroanei, a primit din partea Franței Ordinul Național Legiunea de Onoare, în grad de Ofițer. Discurs emoționant
22:58 - Raed Arafat răspunde acuzațiilor despre elicopterul SMURD. „Cine a văzut ANAF-ul sau Vama să te lase 9 ani fără să vină să-ți ceară bani?” (VIDEO)
22:55 - Bătaie generală pe aeroportul Băneasa, pornită de la un loc în avion. Trei bărbați au fost reținuți
22:22 - Constanța: O fetiță nici 2 ani a murit într-o ambulanță. Poliția a deschis o anchetă
22:18 - 10 lingouri de aur, descoperite de un angajat al primăriei din Germania în timp ce tundea iarba. Cine va păstra „comoara” de 40.000 de euro
21:56 - Motivul pentru care la unele benzinării din România nu se mai găsește combustibil. De ce lipsesc carburanții
21:51 - Ce spune o specialistă în parenting despre controversata piesă a fraților Velea. De ce argumentul „și noi am crescut cu B.U.G. Mafia și Paraziții” nu funcționează (VIDEO)
21:41 - Lufthansa schimbă regulile pentru bagajele de mână. Cum afectează noile costuri pasagerii
21:17 - Surpriză! Ce notă i-a dat Peiu lui Bolojan pentru activitatea sa. Pe Grindeanu l-a desființat instant: „Nici nu m-aș obosi să-i dau vreo notă” (VIDEO)