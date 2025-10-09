Un căsătorit, Keith Gough din Shropshire, a câștigat la loterie 9 milioane de lire sterline. A crezut că victoria aceasta îi va schimba viața, însă nu s-a gândit niciodată că în mai rău. Cinci ani mai târziu, bărbatul a murit.

Ce s-a întâmplat

Keith a câștigat 9 milioane de lire sterline la Loteria Națională în 2005. Înainte de acest câștig, bărbatul ducea o viață modestă, alături de soția lui, Louise. El lucra ca brutar și locuia într-o casă de 160.000 de lire sterline în Bridgnorth.

După ce s-a îmbogățit, bărbatul a început să „arunce” cu banii peste tot. El a cumpărat o lojă executivă pe stadionul Aston Villa în valoare de 350.000 de lire sterline, a cumpărat cai de curse și un BMW de lux, printre altele.

Și-a dat demisia de la muncă, a rămas acasă, a experimentat plictiseala și a ajuns să consume alcool în mod excesiv. Ulterior, s-a despărțit de soția lui, Louise, iar, în cele din urmă, în 2010, el a murit. Avea doar 58 de ani.

„Am început să cheltuiesc, să cheltuiesc, să cheltuiesc”

Cu un an înainte de moartea sa, bărbatul a mărturisit că își făcuse o obișnuință din a arunca cu bani peste tot, iar, la un moment dat, se plictisise, conform

„Fără rutină în viața mea am început să cheltuiesc, să cheltuiesc, să cheltuiesc – în cele din urmă m-am plictisit”, spunea el.

„Înainte de victorie, tot ce beam era niște vin la masă. Obișnuiam să fiu popular, dar mi-am alungat toți prietenii. Nu mai am încredere în nimeni”, mai spunea el. „Viața mea a fost genială. Dar loteria a stricat totul. Ce rost are să ai bani când te trimit la culcare plângând?”, adăugase Keith.

Divorț, fraudă și moarte

După destrămarea căsătoriei, Keith s-a mutat într-o proprietate închiriată de 1 milion de lire sterline în Cheshire, unde a angajat un șofer și un grădinar.

Cu toate acestea, în acea perioadă, relația lui cu alcoolul se înrăutățise atât de mult încât a ajuns la un centru de reabilitare.

Acolo, au apărut mai multe probleme. Keith a căzut victima unei fraude de 700.000 de lire sterline comisă de cineva pe care l-a întâlnit la clinica Priory din Birmingham. Escrocul condamnat James Prince l-a păcălit să investească bani în afaceri false, iar mai târziu a primit o pedeapsă cu închisoarea de trei ani și patru luni în urma înșelăciunii care a avut loc între 2006 și 2008.

În 2010, bărbatul și-a risipit o mare parte din avere pe pariuri și a murit tragic la Spitalul Princess Royal din Telford, după o perioadă lungă de sănătate precară.

Biletul care i-a distrus viața

Înainte să moară, Keith îi avertiza pe cei care intrau în chioșcurile de ziare „să nu cumpere un bilet de loterie”, deoarece i-a „distrus viața”.

El a fost descris ca fiind cineva care „s-a băut până la moarte”. Rapoartele afirmau că atacul de cord suferit a fost cauzat de alcool și stres.

„Știa că a făcut greșeli cu banii, dar nu a fost niciodată amar și a fost un om grozav de știut. Avea o mulțime de prieteni”, a spus Les Winwood, un prieten și consilier local.

De asemenea, John Homer, soțul proprietarului chioșcului de ziare Barbara, l-a descris pe Keith ca fiind un „om minunat”.

„Poate suna ciudat, dar câștigarea banilor a fost probabil cel mai rău lucru care i s-ar fi putut întâmpla. Este foarte trist”, a adăugat.