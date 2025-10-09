B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cum i s-a schimbat viața unui bărbat după ce a câștigat 9 milioane de lire sterline la loterie: „Ce rost are să ai bani când te trimit la culcare plângând?”

Cum i s-a schimbat viața unui bărbat după ce a câștigat 9 milioane de lire sterline la loterie: „Ce rost are să ai bani când te trimit la culcare plângând?”

Selen Osmanoglu
09 oct. 2025, 11:40
Cum i s-a schimbat viața unui bărbat după ce a câștigat 9 milioane de lire sterline la loterie: „Ce rost are să ai bani când te trimit la culcare plângând?”
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. „Am început să cheltuiesc, să cheltuiesc, să cheltuiesc”
  3. Divorț, fraudă și moarte
  4. Biletul care i-a distrus viața

Un tată căsătorit, Keith Gough din Shropshire, a câștigat la loterie 9 milioane de lire sterline. A crezut că victoria aceasta îi va schimba viața, însă nu s-a gândit niciodată că în mai rău. Cinci ani mai târziu, bărbatul a murit.

Ce s-a întâmplat

Keith a câștigat 9 milioane de lire sterline la Loteria Națională în 2005. Înainte de acest câștig, bărbatul ducea o viață modestă, alături de soția lui, Louise. El lucra ca brutar și locuia într-o casă de 160.000 de lire sterline în Bridgnorth.

După ce s-a îmbogățit, bărbatul a început să „arunce” cu banii peste tot. El a cumpărat o lojă executivă pe stadionul Aston Villa în valoare de 350.000 de lire sterline, a cumpărat cai de curse și un BMW de lux, printre altele.

Și-a dat demisia de la muncă, a rămas acasă, a experimentat plictiseala și a ajuns să consume alcool în mod excesiv. Ulterior, s-a despărțit de soția lui, Louise, iar, în cele din urmă, în 2010, el a murit. Avea doar 58 de ani.

„Am început să cheltuiesc, să cheltuiesc, să cheltuiesc”

Cu un an înainte de moartea sa, bărbatul a mărturisit că își făcuse o obișnuință din a arunca cu bani peste tot, iar, la un moment dat, se plictisise, conform Mirror.

„Fără rutină în viața mea am început să cheltuiesc, să cheltuiesc, să cheltuiesc – în cele din urmă m-am plictisit”, spunea el.

„Înainte de victorie, tot ce beam era niște vin la masă. Obișnuiam să fiu popular, dar mi-am alungat toți prietenii. Nu mai am încredere în nimeni”, mai spunea el. „Viața mea a fost genială. Dar loteria a stricat totul. Ce rost are să ai bani când te trimit la culcare plângând?”, adăugase Keith.

Divorț, fraudă și moarte

După destrămarea căsătoriei, Keith s-a mutat într-o proprietate închiriată de 1 milion de lire sterline în Cheshire, unde a angajat un șofer și un grădinar.

Cu toate acestea, în acea perioadă, relația lui cu alcoolul se înrăutățise atât de mult încât a ajuns la un centru de reabilitare.

Acolo, au apărut mai multe probleme. Keith a căzut victima unei fraude de 700.000 de lire sterline comisă de cineva pe care l-a întâlnit la clinica Priory din Birmingham. Escrocul condamnat James Prince l-a păcălit să investească bani în afaceri false, iar mai târziu a primit o pedeapsă cu închisoarea de trei ani și patru luni în urma înșelăciunii care a avut loc între 2006 și 2008.

În 2010, bărbatul și-a risipit o mare parte din avere pe pariuri și a murit tragic la Spitalul Princess Royal din Telford, după o perioadă lungă de sănătate precară.

Biletul care i-a distrus viața

Înainte să moară, Keith îi avertiza pe cei care intrau în chioșcurile de ziare „să nu cumpere un bilet de loterie”, deoarece i-a „distrus viața”.

El a fost descris ca fiind cineva care „s-a băut până la moarte”. Rapoartele afirmau că atacul de cord suferit a fost cauzat de alcool și stres.

„Știa că a făcut greșeli cu banii, dar nu a fost niciodată amar și a fost un om grozav de știut. Avea o mulțime de prieteni”, a spus Les Winwood, un prieten și consilier local.

De asemenea, John Homer, soțul proprietarului chioșcului de ziare Barbara, l-a descris pe Keith ca fiind un „om minunat”.

„Poate suna ciudat, dar câștigarea banilor a fost probabil cel mai rău lucru care i s-ar fi putut întâmpla. Este foarte trist”, a adăugat.

Tags:
Citește și...
Diana Buzoianu: „Am aflat din păcate că o parte semnificativă dintre români și-a dezinstalat sistemul RO-Alert”
Politică
Diana Buzoianu: „Am aflat din păcate că o parte semnificativă dintre români și-a dezinstalat sistemul RO-Alert”
Nicușor Dan, la ceremonia Zilei Naționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului: „Avem obligația să combatem discursul antisemit și xenofob, care incită la ură”
Eveniment
Nicușor Dan, la ceremonia Zilei Naționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului: „Avem obligația să combatem discursul antisemit și xenofob, care incită la ură”
România ar putea ajuta Republica Moldova în caz de atac. Declarația șefului Armatei Române, Gheorghiță Vlad
Eveniment
România ar putea ajuta Republica Moldova în caz de atac. Declarația șefului Armatei Române, Gheorghiță Vlad
A fost cutremur în România! Unde s-a resimțit seismul de joi dimineață
Eveniment
A fost cutremur în România! Unde s-a resimțit seismul de joi dimineață
Obiceiuri care pot părea inofensive, însă în realitate îți afectează creierul. Iată despre ce este vorba
Eveniment
Obiceiuri care pot părea inofensive, însă în realitate îți afectează creierul. Iată despre ce este vorba
„Oamenii tremură, asistentele pun sticle cu apă caldă, aduc pături peste pături”. Mărturia revoltătoare a unei paciente din spitalul din Craiova. Ce i-a transmis primarului Lia Olguța Vasilescu
Eveniment
„Oamenii tremură, asistentele pun sticle cu apă caldă, aduc pături peste pături”. Mărturia revoltătoare a unei paciente din spitalul din Craiova. Ce i-a transmis primarului Lia Olguța Vasilescu
Campania de promovare a cărții electronice de identitate. MAI bagă 2 milioane de euro în reclame pentru noul buletin
Eveniment
Campania de promovare a cărții electronice de identitate. MAI bagă 2 milioane de euro în reclame pentru noul buletin
Marian Godină, atac la adresa celor care au criticat avertizările despre ciclonul Barbara: „Unii sunt pur și simplu incredibil de nătărăi”
Eveniment
Marian Godină, atac la adresa celor care au criticat avertizările despre ciclonul Barbara: „Unii sunt pur și simplu incredibil de nătărăi”
Vaccinarea antigripală în România. De ce refuză tot mai mulți români imunizarea
Eveniment
Vaccinarea antigripală în România. De ce refuză tot mai mulți români imunizarea
Ți se lipește mâncarea de tigaie? Iată câteva trucuri simple care te vor ajuta
Eveniment
Ți se lipește mâncarea de tigaie? Iată câteva trucuri simple care te vor ajuta
Ultima oră
12:50 - Rugăciunea către Sfântul Nectarie care aduce vindecare. Face minuni pentru cei care o rostesc cu credință
12:43 - Diana Buzoianu: „Am aflat din păcate că o parte semnificativă dintre români și-a dezinstalat sistemul RO-Alert”
12:43 - Nicușor Dan, la ceremonia Zilei Naționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului: „Avem obligația să combatem discursul antisemit și xenofob, care incită la ură”
12:11 - Monica Tatoiu, vacanță în Lisabona cu „Biblia, apa sfințită și cu anafura”. Ce s-a întâmplat acolo
12:04 - Diana Buzoianu: „Căsătoriile forțate trebuie sancționate cu închisoarea! Libertatea fetelor și femeilor nu este negociabilă”
12:00 - România ar putea ajuta Republica Moldova în caz de atac. Declarația șefului Armatei Române, Gheorghiță Vlad
11:29 - Când vor fi gata spitalele pentru mari arși, care acum sunt în construcție. Explicația lui Rogobete
11:20 - A fost cutremur în România! Unde s-a resimțit seismul de joi dimineață
11:00 - Fraudă cu permise auto în Franța! O instructoare și un român au pus la cale o schemă uluitoare
10:55 - Rogobete, despre problema conducerii de la Spitalul din Iași: „Este noaptea minții”