România a fost zguduită din nou de un cutremur de mică intensitate, produs în una dintre cele mai active regiuni seismice din țară. Seismul a avut loc vineri dimineață, la ora 5:49, fiind localizat în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău, conform datelor furnizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului ( ).

Magnitudinea seismului a fost redusă, de 3,1 pe scara Richter și s-a produs la o adâncime considerabilă, de 122,5 kilometri.

Orașele aflate cel mai aproape de epicentru sunt Buzău (54 km nord-vest), Brașov (59 km est), Sfântu-Gheorghe (60 km sud-est), Ploiești (64 km nord-est), Focșani (70 km vest) și Târgoviște (92 km nord-est).

Câte cutremure au avut loc în luna septembrie

Conform statisticilor, luna septembrie a fost una destul de activă din punct de vedere seismic. Pe teritoriul României au avut loc nu mai puțin de 11 cutremure, toate cu magnitudini cuprinse între 2 și 3,3 grade. Chiar dacă nu au provocat pagube și nici nu au fost resimțite de majoritatea populației, aceste seisme arată că regiunea rămâne una dintre cele mai dinamice din Europa.

Cele mai puternice cutremure ale acestui an s-au înregistrat pe 13 februarie, în județul Buzău, și pe 11 mai, în județul Vrancea, ambele având magnitudinea de 4,4 grade pe scara Richter. În schimb, anul trecut cel mai semnificativ eveniment seismic a fost înregistrat pe 16 septembrie, când un cutremur de 5,4 grade a avut loc, de asemenea, în județul Buzău.

Ce spun specialiștii despre cutremurele din România

Specialiștii explică faptul că seismele produse la adâncimi mari, așa cum a fost și cel de vineri, sunt de regulă slab resimțite la suprafață. Totuși, aceste mișcări fac parte din activitatea normală a zonei Vrancea, una recunoscută la nivel internațional pentru complexitatea sa geologică. Chiar și cutremurele de mică intensitate sunt monitorizate atent, pentru că ele pot oferi informații prețioase despre mecanismele din subsol și despre posibile evenimente viitoare.

De ce este important să fim pregătiți în caz de cutremur

Deși cutremurele recente nu au fost de natură să creeze panică, autoritățile și experții reamintesc că pregătirea pentru un seism major este vitală. România are un istoric dureros, cutremurul din 4 martie 1977, cu magnitudinea de 7,2, rămânând în memoria colectivă prin pierderile uriașe de vieți omenești și pagube materiale.

În acest context, recomandările de siguranță trebuie reținute și aplicate de fiecare cetățean, indiferent de magnitudinea cutremurelor recente, potrivit .

Sfaturi vitale de urmat în caz de cutremur