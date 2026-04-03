B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Un cutremur puternic a lovit Afganistanul: clădire prăbușită la Kabul, 8 morți și un copil rănit (VIDEO)

Ana Beatrice
03 apr. 2026, 23:50
Sursa Foto: Pixabay.com
Un cutremur puternic a provocat o tragedie la Kabul! O clădire s-a prăbușit, lăsând în urmă opt victime. Un copil a fost rănit, potrivit Autorității Naționale de Management al Dezastrelor din Afganistan.

Cât de puternic a fost cutremurul care a zguduit regiunea Hindu Kush

Regiunea Hindu Kush din Afganistan a fost zguduită vineri de un cutremur cu magnitudinea de 5,9. Informația a fost anunțată de Centrul German de Geoștințe (GFZ), citat de Reuters.

Seismul s-a produs la o adâncime de 177 de kilometri, fapt care a permis resimțirea lui pe o arie extinsă.

Undele au fost simțite puternic în Kabul, dar și în Islamabad și New Delhi. Acestea au stârnit îngrijorare în rândul locuitorilor din mai multe zone.

De ce este Afganistanul atât de vulnerabil la cutremure devastatoare

Relieful muntos al Afganistanului face ca această țară să fie extrem de expusă dezastrelor naturale, în special cutremurelor. Seismele de aici se numără printre cele mai mortale din lume, provocând, în medie, aproximativ 560 de victime anual.

Istoricul recent confirmă această realitate dură. Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,3, produs în luna noiembrie, a dus la moartea a cel puțin 27 de persoane și a distrus sute de locuințe.

Tags:
Citește și...
Clima planetei, în dezechilibru. Încălzirea globală accelerează mai rapid ca niciodată. Ce arată datele oficiale
Externe
Clima planetei, în dezechilibru. Încălzirea globală accelerează mai rapid ca niciodată. Ce arată datele oficiale
Presiuni asupra lui Donald Trump. Mai mulți senatori democrați cer interzicerea mașinilor chineze în SUA
Externe
Presiuni asupra lui Donald Trump. Mai mulți senatori democrați cer interzicerea mașinilor chineze în SUA
Manifestații tensionate la Tel Aviv. Proteste anti-război și intervenție în forță a poliției: „Nu bombardați, negociați!”
Externe
Manifestații tensionate la Tel Aviv. Proteste anti-război și intervenție în forță a poliției: „Nu bombardați, negociați!”
Cum arată meniul astronauților în misiunea Artemis II și ce reguli stricte trebuie respectate (VIDEO)
Externe
Cum arată meniul astronauților în misiunea Artemis II și ce reguli stricte trebuie respectate (VIDEO)
Poveste ieșită din tipare! O femeie spune că este îndrăgostită de un tramvai și a organizat chiar și o „nuntă” (VIDEO)
Externe
Poveste ieșită din tipare! O femeie spune că este îndrăgostită de un tramvai și a organizat chiar și o „nuntă” (VIDEO)
Zelenski cere măsuri urgente pentru evitarea colapsului financiar. Ucraina riscă să rămână fără fonduri în doar câteva luni
Externe
Zelenski cere măsuri urgente pentru evitarea colapsului financiar. Ucraina riscă să rămână fără fonduri în doar câteva luni
Regiunea belgiană Flandra interzice rețelele de socializare pentru copiii sub 13 ani
Externe
Regiunea belgiană Flandra interzice rețelele de socializare pentru copiii sub 13 ani
Pământul, văzut din capsula Orion. Imaginile care i-au lăsat fără cuvinte pe astronauții Artemis 2 în drum spre Lună (FOTO)
Externe
Pământul, văzut din capsula Orion. Imaginile care i-au lăsat fără cuvinte pe astronauții Artemis 2 în drum spre Lună (FOTO)
O fotografie cu Celine Dion la 14 ani alături de managerul ei de 39 de ani a declanșat un scandal uriaș pe internet
Externe
O fotografie cu Celine Dion la 14 ani alături de managerul ei de 39 de ani a declanșat un scandal uriaș pe internet
O româncă și soțul său italian, arestați pentru o sectă a groazei: adepții erau îngropați de vii în cadrul unor „ritualuri de purificare”
Externe
O româncă și soțul său italian, arestați pentru o sectă a groazei: adepții erau îngropați de vii în cadrul unor „ritualuri de purificare”
Ultima oră
23:58 - Haos total în Giulești! Scandal după meciul Rapid – U Cluj. Jucătorii, înjurați și loviți din tribună: „Ole, ole, mai scumpiți biletele”
23:18 - Avertismentul consilierului onorific al premierului despre prețurile la pompă: Revenirea la nivelurile de dinainte este o iluzie
22:25 - Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
21:54 - După 8 luni de tăcere, Mihaela Rădulescu face dezvăluiri sfâșietoare despre pierderea lui Felix Baumgartner: „Cea mai întunecată perioadă din viața mea”
21:11 - Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
20:21 - Clima planetei, în dezechilibru. Încălzirea globală accelerează mai rapid ca niciodată. Ce arată datele oficiale
19:37 - Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
19:02 - Oana Ioniță dă cărțile pe față despre relația cu Cove: „Am avut o aventură”. Mărturisirea neașteptată despre cum s-a îndrăgostit de prezentator
18:27 - De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
17:51 - Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”