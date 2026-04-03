Un cutremur puternic a provocat o tragedie la Kabul! O clădire s-a prăbușit, lăsând în urmă opt victime. Un copil a fost rănit, potrivit Autorității Naționale de Management al Dezastrelor din Afganistan.
🚨 BREAKING: #Earthquake Tremors Shake North India, Pakistan & Afghanistan
CCTV cameras captured the moment strong tremors rippled through buildings—showing just how intense the shaking was.
• Magnitude: 5.9
• Epicentre: Afghanistan
• Tremors Felt In: Delhi-NCR, Chandigarh,…
— Global Pulse (@movielover93582) April 3, 2026
Regiunea Hindu Kush din Afganistan a fost zguduită vineri de un cutremur cu magnitudinea de 5,9. Informația a fost anunțată de Centrul German de Geoștințe (GFZ), citat de Reuters.
Seismul s-a produs la o adâncime de 177 de kilometri, fapt care a permis resimțirea lui pe o arie extinsă.
Undele au fost simțite puternic în Kabul, dar și în Islamabad și New Delhi. Acestea au stârnit îngrijorare în rândul locuitorilor din mai multe zone.
Relieful muntos al Afganistanului face ca această țară să fie extrem de expusă dezastrelor naturale, în special cutremurelor. Seismele de aici se numără printre cele mai mortale din lume, provocând, în medie, aproximativ 560 de victime anual.
Istoricul recent confirmă această realitate dură. Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,3, produs în luna noiembrie, a dus la moartea a cel puțin 27 de persoane și a distrus sute de locuințe.