Un cutremur puternic a provocat o tragedie la Kabul! O clădire s-a prăbușit, lăsând în urmă opt victime. Un copil a fost rănit, potrivit .

🚨 BREAKING: Tremors Shake North India, Pakistan & Afghanistan

CCTV cameras captured the moment strong tremors rippled through buildings—showing just how intense the shaking was.

• Magnitude: 5.9

• Epicentre: Afghanistan

• Tremors Felt In: Delhi-NCR, Chandigarh,… — Global Pulse (@movielover93582)

Cât de puternic a fost cutremurul care a zguduit regiunea Hindu Kush

Regiunea Hindu Kush din Afganistan a fost zguduită vineri de un cutremur cu magnitudinea de 5,9. Informația a fost anunțată de Centrul German de Geoștințe (GFZ), citat de .

Seismul s-a produs la o adâncime de 177 de kilometri, fapt care a permis resimțirea lui pe o arie extinsă.